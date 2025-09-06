Secciones
SociedadSalud

Vitamina C: un aliado natural para una piel radiante y joven que está en tu mesa

Este antioxidante esencial no solo protege a las células del daño causado por los radicales libres.

Vitamina C: un aliado natural para una piel radiante y joven que está en tu mesa
Hace 1 Hs

Con el paso del tiempo, la piel pierde elasticidad y firmeza de manera natural. Si bien las cremas pueden ofrecer soluciones momentáneas, la verdadera diferencia se logra desde adentro. La vitamina C se convierte en un nutriente clave para mantener un cutis saludable, luminoso y con menos signos de envejecimiento.

Este antioxidante esencial no solo protege a las células del daño causado por los radicales libres -responsables del envejecimiento prematuro-, sino que también ayuda a defender la piel frente a la exposición solar y otros factores ambientales.

Además, la vitamina C estimula la producción de colágeno, una proteína fundamental para conservar la firmeza y elasticidad de la piel, reduciendo la aparición de arrugas y líneas de expresión. También contribuye a mejorar la textura y uniformidad del cutis, atenuando manchas oscuras e hiperpigmentación.

Los mejores alimentos con vitamina C

La buena noticia es que este nutriente no requiere tratamientos costosos: basta con incorporarlo a tu dieta diaria. La vitamina C está presente en frutas y verduras de consumo habitual, que además refuerzan el sistema inmunológico y benefician la salud en general. Entre ellas se destacan:

-Limones

-Naranjas

-Mandarinas

-Kiwis

-Guayabas

-Frutillas

-Ananá

-Pimientos

-Espinacas

-Mangos

Sumar estos alimentos a tu mesa no solo fortalece tu organismo, sino que también potencia la belleza natural de tu piel, ofreciendo un brillo saludable y juvenil desde adentro.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

Manchas oscuras en la cara y el cuerpo: por qué se forman y cómo prevenirlas

Manchas oscuras en la cara y el cuerpo: por qué se forman y cómo prevenirlas

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios