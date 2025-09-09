El truco del economista Iñaki Arcocha para ahorrar dinero

Ahorrar dinero se ha convertido en un reto para miles de familias en España, donde la inflación sigue presionando el bolsillo de los ciudadanos. Llenar la cesta de la compra, mantener una vivienda o pagar suministros básicos es cada vez más caro, lo que deja poco margen para guardar parte de los ingresos.
Sin embargo, el economista Iñaki Arcocha recuerda que existen pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en la economía personal. En una intervención en Roca Podcast, puso el foco en los llamados “gastos hormiga”, esos desembolsos tan pequeños que pasan inadvertidos, pero que a final de año se convierten en una cifra considerable.
El café, un ejemplo claro de gasto hormiga
Arcocha señala el consumo de café como un ejemplo evidente. “Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año. Eso, si lo inviertes al 5% durante 10 años, son 10.000 euros”, explicó el economista.
Lo que parece un simple hábito puede, en realidad, convertirse en un agujero financiero. Y no se trata solo del café: suscripciones a plataformas de streaming, pequeños aperitivos o caprichos cotidianos forman parte de la misma categoría de gastos invisibles que drenan la economía doméstica.
Ahorrar no es suficiente: la clave está en invertir
Para Arcocha, el ahorro por sí solo no basta. “Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir”, sentencia. En su opinión, además de eliminar gastos innecesarios, es fundamental dar un destino inteligente al dinero, de manera que genere rentabilidad y no pierda valor frente a la inflación.
Por ello, insiste en la necesidad de fomentar la educación financiera entre los ciudadanos: aprender cómo funcionan los intereses, identificar inversiones seguras y planificar a largo plazo son pasos esenciales para lograr estabilidad económica.
En definitiva, el mensaje del experto es claro: controlar los pequeños gastos y destinar ese ahorro a la inversión puede transformar la economía personal de cualquier ciudadano. Lo que parece un simple café puede ser, en realidad, la clave para un futuro financiero más sólido.