La OCDE reduce su proyección de crecimiento para Argentina en 2025, aunque mantiene expectativas positivas

Previsiones del Gobierno

Las estimaciones oficiales difieren considerablemente de las de la OCDE. Según el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno, se espera un crecimiento del PBI del 5,4% en 2025 y del 5% en 2026, cifras notablemente más optimistas. En cuanto a la inflación, el Ejecutivo prevé una tasa del 24,5%, superior al 20,2% calculado por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, pero aún por debajo del 39,8% que proyecta la OCDE para el próximo año.