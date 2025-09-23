La increíble vida del Padre Pío: estigmas, ataques demoníacos, milagros y 16 horas en el confesionario

Estigmas, bilocación y ataques del demonio

A lo largo de su vida, el Padre Pío experimentó fenómenos sobrenaturales que lo hicieron único: estigmas visibles que sangraban durante 50 años, éxtasis, bilocación y clarividencia. Además, sufrió brutales ataques del demonio, descritos en cartas y testimonios: golpes, arrastres por la habitación y noches enteras de tortura. En una de las peores noches, relató que fue atacado desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, pensando que esa sería su última noche de vida.