Secciones
SociedadActualidad

Cómo rezar la poderosa oración del Padre Pío y recibir su protección

Este martes 23 de septiembre, la Iglesia católica conmemora a San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío. Conoce su historia, legado y la oración que millones de fieles rezan para pedir su guía y protección.

Cómo rezar la poderosa oración del Padre Pío y recibir su protección Cómo rezar la poderosa oración del Padre Pío y recibir su protección
Hace 3 Hs

Este martes 23 de septiembre de 2025, la Iglesia católica conmemora a San Pío de Pietrelcina, más conocido como el Padre Pío, una figura emblemática de la espiritualidad y devoción católica. La celebración de los santos permite acercarnos a la vida de quienes consagraron su existencia a Dios y al servicio de los demás, y el Padre Pío es un ejemplo vivo de fe, sacrificio y guía espiritual.

¿Quién fue San Pío de Pietrelcina?

San Pío de Pietrelcina nació en 1887 en Italia y se convirtió en un sacerdote capuchino famoso por recibir los estigmas, las marcas de la crucifixión de Cristo, un hecho que lo transformó en una figura emblemática de la Iglesia.

Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la oración y el acompañamiento espiritual de los fieles. Como confesor y guía, ayudó a innumerables personas a encontrar consuelo y claridad en sus vidas, ofreciendo consejos y oraciones que transformaron a quienes acudían a él.

El Padre Pío también enseñó a aceptar el dolor y las dificultades como medios para acercarse a Dios. Su ejemplo y testimonio continúan inspirando a millones de fieles en todo el mundo, quienes ven en su vida un modelo de devoción y servicio a los demás.

La oración del Padre Pío para guía y protección

Una forma de honrar al Padre Pío es a través de la oración que él mismo escribió, conocida como “Quédate conmigo, Señor”, que invita a la presencia constante de Dios en la vida diaria:

“Quédate conmigo, Señor, pues es necesario tenerte presente para no olvidarte…

Quédate conmigo, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo…

Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad…

Quédate conmigo, Jesús, porque en esta noche de vida y de peligro, te necesito…

Quédate conmigo, Señor, sólo a Ti busco, a tu Amor, a tu Gracia, a tu Voluntad…

Que así sea.”

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

Santoral del 18 de septiembre: qué santos se celebran hoy según la Iglesia católica

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

¿Qué santos se recuerdan este 19 de septiembre?

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios