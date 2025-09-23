El agujero de la capa de ozono se movió y se posicionó sobre la Argentina: los riesgos de este inusual evento

¿Qué es el agujero en la capa de ozono?

El agujero de ozono es básicamente un agujero causado por la actividad humana en la capa de ozono sobre el Polo Sur durante la primavera del hemisferio sur. La capa de ozono, que se encuentra en lo alto de la atmósfera, nos protege de los dañinos rayos ultravioleta (UV) que provienen del Sol. Las actividades humanas efectivamente abrieron un agujero, mediante el uso de gases como los clorofluorocarbonos (CFC) en latas de aerosol y refrigerantes, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior, según explicaron desde la NASA.