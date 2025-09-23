Secciones
SociedadTecnología

El agujero de la capa de ozono se movió y se posicionó sobre la Argentina: los riesgos de este inusual evento

Hace unos días, algunas provincias de la Patagonia recibieron una inusual alerta. ¿Cuáles fueron los riesgos que supuso este fenómeno?

Los riesgos del traslado de la capa de ozono sobre el hemisferio sur. Los riesgos del traslado de la capa de ozono sobre el hemisferio sur.
Hace 2 Hs

Hace unos días, el bache de nuestra atmósfera donde el ozono es más débil se trasladó hacia la región sur de nuestro mundo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto con el programa Copernicus alertaron la presencia de este agujero que se posicionó sobre el sur de la Argentina y que pudo conllevar serias consecuencias para la salud.

Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

Algunas localidades de la Patagonia recibieron la alerta por la presencia de este fenómeno que ocurrió la semana pasada. Entre las localidades afectadas, Ushuaia fue uno de los puntos de mayor preocupación. El martes la inusual alerta por incremento de radiación ultravioleta advirtió a la ciudad fueguina de que la situación se extendería por 24 horas.

El fenómeno se repite todos los años y es parte del cambio estacional en las regiones polares, sin embargo su avance hacia el sur de nuestro país conlleva riesgos concretos para la salud y vuelve a poner el foco sobre una amenaza que parecía superada, pero que sigue latente.

¿Qué es el agujero en la capa de ozono?

El agujero de ozono es básicamente un agujero causado por la actividad humana en la capa de ozono sobre el Polo Sur durante la primavera del hemisferio sur. La capa de ozono, que se encuentra en lo alto de la atmósfera, nos protege de los dañinos rayos ultravioleta (UV) que provienen del Sol. Las actividades humanas efectivamente abrieron un agujero, mediante el uso de gases como los clorofluorocarbonos (CFC) en latas de aerosol y refrigerantes, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior, según explicaron desde la NASA.

¿Cuándo ocurrió el traslado y qué implicancias tiene?

El traslado ocurrió a las nueve de la mañana del 16 de septiembre y se extendió hasta el miércoles 17 por la tarde con las alertas activadas. En ese lapso, el fenómeno también alcanzó a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, especialmente durante la madrugada.

De acuerdo con el SMN, durante este episodio la radiación ultravioleta (UV) en estas zonas se incrementa de forma importante, superando con amplitud los niveles considerados habituales para la época. El informe señala que se trata de un episodio transitorio pero de impacto directo sobre la salud pública. Las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas, incluso si el cielo se encuentra nublado. Entre las sugerencias: aplicar protector solar, evitar la exposición directa al sol en horarios críticos y mantenerse informado sobre el avance del fenómeno.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios