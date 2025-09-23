El agujero de la capa de ozono se movió y se posicionó sobre la Argentina: los riesgos de este inusual evento

Hace unos días, el bache de nuestra atmósfera donde el ozono es más débil se trasladó hacia la región sur de nuestro mundo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto con el programa Copernicus alertaron la presencia de este agujero que se posicionó sobre el sur de la Argentina y que pudo conllevar serias consecuencias para la salud.
Algunas localidades de la Patagonia recibieron la alerta por la presencia de este fenómeno que ocurrió la semana pasada. Entre las localidades afectadas, Ushuaia fue uno de los puntos de mayor preocupación. El martes la inusual alerta por incremento de radiación ultravioleta advirtió a la ciudad fueguina de que la situación se extendería por 24 horas.
El fenómeno se repite todos los años y es parte del cambio estacional en las regiones polares, sin embargo su avance hacia el sur de nuestro país conlleva riesgos concretos para la salud y vuelve a poner el foco sobre una amenaza que parecía superada, pero que sigue latente.
¿Qué es el agujero en la capa de ozono?
El agujero de ozono es básicamente un agujero causado por la actividad humana en la capa de ozono sobre el Polo Sur durante la primavera del hemisferio sur. La capa de ozono, que se encuentra en lo alto de la atmósfera, nos protege de los dañinos rayos ultravioleta (UV) que provienen del Sol. Las actividades humanas efectivamente abrieron un agujero, mediante el uso de gases como los clorofluorocarbonos (CFC) en latas de aerosol y refrigerantes, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior, según explicaron desde la NASA.
¿Cuándo ocurrió el traslado y qué implicancias tiene?
El traslado ocurrió a las nueve de la mañana del 16 de septiembre y se extendió hasta el miércoles 17 por la tarde con las alertas activadas. En ese lapso, el fenómeno también alcanzó a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, especialmente durante la madrugada.
De acuerdo con el SMN, durante este episodio la radiación ultravioleta (UV) en estas zonas se incrementa de forma importante, superando con amplitud los niveles considerados habituales para la época. El informe señala que se trata de un episodio transitorio pero de impacto directo sobre la salud pública. Las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas, incluso si el cielo se encuentra nublado. Entre las sugerencias: aplicar protector solar, evitar la exposición directa al sol en horarios críticos y mantenerse informado sobre el avance del fenómeno.