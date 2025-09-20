Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

El otoño viene pisando fuerte y su llegada se sentirá con fuerza durante este sábado y domingo, y también la próxima semana. La llegada de una vaguada atlántica hará que el tiempo dé un giro este sábado, según informa la AEMET: la jornada estará marcada por tormentas localmente muy fuertes en el norte y un descenso notable de las temperaturas en el noroeste, mientras el sur y Canarias seguirán soportando el calor y la calima.