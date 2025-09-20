Secciones
Alerta de la AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España y afectará a nueve comunidades autónomas

La llegada de una vaguada provocará un cambio en el tiempo: adelanta el otoño en buena parte de la Península

Alerta de AEMET: una vaguada atlántica cambiará el clima en España
Hace 1 Hs

El otoño viene pisando fuerte y su llegada se sentirá con fuerza durante este sábado y domingo, y también la próxima semana. La llegada de una vaguada atlántica hará que el tiempo dé un giro este sábado, según informa la AEMET: la jornada estará marcada por tormentas localmente muy fuertes en el norte y un descenso notable de las temperaturas en el noroeste, mientras el sur y Canarias seguirán soportando el calor y la calima.

La entrada del frente atlántico oscurecerá los cielos de oeste a este a lo largo del día. Se esperan precipitaciones generalizadas en la mitad norte y en sierras del este, con especial intensidad en el Cantábrico y el Pirineo occidental, donde podrán ser muy fuertes y persistentes. 

En el Alto Ebro y la Ibérica también se prevén chubascos y tormentas intensas, que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento. En el resto del tercio norte y en las montañas del este, las precipitaciones tendrán carácter tormentoso, aunque menos intensas.

Alerta de AEMET por la llegada de una vaguada en nueve comunidades autónomas

La AEMET mantiene activados distintos avisos meteorológicos por lluvias y tormentas en nueve comunidades autónomas del país. Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja tendrán alertas amarillas, mientras que Aragón y Navarra contarán con avisos naranjas. Todos se harán efectivos a partir de la tarde y se prolongarán hasta casi el cierre del día.

En las demás zonas de la Península, las temperaturas registrarán un descenso general, siendo especialmente marcado en el noroeste. No obstante, en el Levante y Baleares los cambios serán escasos. 

Las mínimas permanecerán elevadas: en el Mediterráneo, bajo Ebro y valles atlánticos del suroeste no bajarán de los 20 grados, mientras que en ciertas áreas de Canarias se mantendrán por encima de los 25, prolongando así la sensación de calor nocturno.

