Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

United Latino Job Bank es una plataforma creada para ayudar a los trabajadores latinoamericanos que residen en los Estados Unidos a encontrar empleo en empresas privadas y en el Gobierno federal. Según su sitio oficial, actualmente ofrece más de 10 mil vacantes distribuidas en más de 40 áreas profesionales.
El servicio es gratuito y solo requiere crear una cuenta en línea para comenzar a postularse. La herramienta nació como un proyecto de HireLatinos.org con el propósito de incrementar la diversidad en los espacios de trabajo y facilitar la inserción laboral de la comunidad hispanoamericana.
El 15 de septiembre de 2025, la página registraba un total de 10.449 vacantes activas. Las opciones van desde empleos básicos hasta cargos especializados, en áreas como manufactura, educación, salud, ingeniería, marketing, recursos humanos, construcción o finanzas.
Cómo buscar y solicitar las vacantes
El portal ofrece filtros que permiten organizar las búsquedas de acuerdo con la categoría del puesto, la modalidad (tiempo completo, medio tiempo, temporal o pasantía) y la ubicación geográfica.
Cada oferta detalla las actividades del puesto, el salario y los beneficios que otorga la compañía. Además, incluye una breve descripción de la empresa, con su historia, valores y misión institucional.
Para solicitar un empleo es necesario abrir una cuenta en la plataforma. El proceso comienza con la selección de la opción “Job Seeker” (solicitante de empleo). El formulario solicita nombre completo, correo electrónico, contraseña y la aceptación de los términos de uso. Una vez completado, el usuario puede armar un currículum dentro del sitio, donde detalla sus habilidades y experiencia.
En cada anuncio figura el botón “Apply Now” (aplicar ahora). Con un clic, la empresa recibe el currículum del postulante para iniciar el proceso de selección.
Alertas y beneficios adicionales
En la parte inferior del portal, los usuarios tienen la posibilidad de suscribirse con su correo electrónico para recibir notificaciones sobre nuevas vacantes. Estas alertas pueden programarse con frecuencia diaria, semanal o mensual, según la preferencia del solicitante.
Un detalle importante es que la plataforma está disponible únicamente en inglés, sin opción de traducción al español. Sin embargo, dispone de una interfaz simple que facilita la navegación.
La organización detrás del proyecto
United Latino Job Bank fue desarrollado por la League of United Latin American Citizens (LULAC), considerada la organización hispana más grande y antigua de los Estados Unidos. Con más de 325 mil miembros, LULAC trabaja en programas comunitarios que buscan mejorar la calidad de vida de los latinos en ámbitos económicos, educativos, políticos, de salud, vivienda y derechos civiles.
De esta manera, la iniciativa no solo brinda un acceso directo a empleos, sino que también fortalece la integración de la comunidad latina en un mercado laboral diverso.