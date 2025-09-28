Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

Para solicitar un empleo es necesario abrir una cuenta en la plataforma. El proceso comienza con la selección de la opción “Job Seeker” (solicitante de empleo). El formulario solicita nombre completo, correo electrónico, contraseña y la aceptación de los términos de uso. Una vez completado, el usuario puede armar un currículum dentro del sitio, donde detalla sus habilidades y experiencia.