Secciones
SociedadActualidad

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

La plataforma permite filtrar trabajos por rubro, modalidad y duración, además de recibir alertas con las ofertas más recientes.

OPORTUNIDADES LABORALES. La plataforma, United Latino Job Bank, es gratuita y ofrece más de 10 empleos. OPORTUNIDADES LABORALES. La plataforma, United Latino Job Bank, es gratuita y ofrece más de 10 empleos. / GOOGLE
Hace 2 Hs

United Latino Job Bank es una plataforma creada para ayudar a los trabajadores latinoamericanos que residen en los Estados Unidos a encontrar empleo en empresas privadas y en el Gobierno federal. Según su sitio oficial, actualmente ofrece más de 10 mil vacantes distribuidas en más de 40 áreas profesionales.

El servicio es gratuito y solo requiere crear una cuenta en línea para comenzar a postularse. La herramienta nació como un proyecto de HireLatinos.org con el propósito de incrementar la diversidad en los espacios de trabajo y facilitar la inserción laboral de la comunidad hispanoamericana.

El 15 de septiembre de 2025, la página registraba un total de 10.449 vacantes activas. Las opciones van desde empleos básicos hasta cargos especializados, en áreas como manufactura, educación, salud, ingeniería, marketing, recursos humanos, construcción o finanzas.

Cómo buscar y solicitar las vacantes

El portal ofrece filtros que permiten organizar las búsquedas de acuerdo con la categoría del puesto, la modalidad (tiempo completo, medio tiempo, temporal o pasantía) y la ubicación geográfica.

UNITED LATINO JOB BANK. La plataforma es gratuita y para usarla solo requiere registro. UNITED LATINO JOB BANK. La plataforma es gratuita y para usarla solo requiere registro. / CAPTURA DE PANTALLA

Cada oferta detalla las actividades del puesto, el salario y los beneficios que otorga la compañía. Además, incluye una breve descripción de la empresa, con su historia, valores y misión institucional.

Para solicitar un empleo es necesario abrir una cuenta en la plataforma. El proceso comienza con la selección de la opción “Job Seeker” (solicitante de empleo). El formulario solicita nombre completo, correo electrónico, contraseña y la aceptación de los términos de uso. Una vez completado, el usuario puede armar un currículum dentro del sitio, donde detalla sus habilidades y experiencia.

En cada anuncio figura el botón “Apply Now” (aplicar ahora). Con un clic, la empresa recibe el currículum del postulante para iniciar el proceso de selección.

Alertas y beneficios adicionales

En la parte inferior del portal, los usuarios tienen la posibilidad de suscribirse con su correo electrónico para recibir notificaciones sobre nuevas vacantes. Estas alertas pueden programarse con frecuencia diaria, semanal o mensual, según la preferencia del solicitante.

Un detalle importante es que la plataforma está disponible únicamente en inglés, sin opción de traducción al español. Sin embargo, dispone de una interfaz simple que facilita la navegación.

La organización detrás del proyecto

United Latino Job Bank fue desarrollado por la League of United Latin American Citizens (LULAC), considerada la organización hispana más grande y antigua de los Estados Unidos. Con más de 325 mil miembros, LULAC trabaja en programas comunitarios que buscan mejorar la calidad de vida de los latinos en ámbitos económicos, educativos, políticos, de salud, vivienda y derechos civiles.

De esta manera, la iniciativa no solo brinda un acceso directo a empleos, sino que también fortalece la integración de la comunidad latina en un mercado laboral diverso.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J
2

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses
3

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Tienes un e-mail
4

Tienes un e-mail

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
5

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
6

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Más Noticias
Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Comentarios