Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

Seguridad digital: un desafío que no deja de crecer

La ciberseguridad es otra área que se perfila como indispensable en los próximos años. Los analistas de seguridad informática tienen la misión de proteger datos y redes frente a amenazas digitales. Desde fraudes hasta ataques de hackers, este trabajo resulta crítico para empresas y organismos públicos. Con un salario promedio de U$S 124.910 y un crecimiento proyectado del 33%, representa una oportunidad sólida para jóvenes apasionados por la informática y la protección de datos.