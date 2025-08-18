Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

El trabajo del futuro no es un concepto lejano, sino una realidad que ya está moldeando el mercado laboral. En los Estados Unidos, las tendencias tecnológicas, el cuidado del medio ambiente y las necesidades de salud están definiendo cuáles serán los empleos con mayor crecimiento en la próxima década.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) difundió un informe con proyecciones hasta 2033 que revela cuáles son los sectores que no sólo mantendrán la demanda de trabajadores, sino que crecerán de forma acelerada. Esto abre una ventana de oportunidades para jóvenes que buscan estudiar una carrera u oficio con alta demanda y posibilidades de migrar.
Actualmente muchos de los trabajos tradicionales tienden a automatizarse: por eso elegir un área en expansión puede marcar la diferencia entre un futuro laboral incierto y una trayectoria profesional sólida.
Energías renovables: una apuesta en ascenso
El técnico en turbinas eólicas es una de las profesiones estrella del listado. Este perfil se encarga de instalar, revisar y mantener las turbinas de energía eólica, una de las fuentes renovables más prometedoras. Este empleo tiene un crecimiento proyectado del 60% en los próximos diez años y un salario promedio anual de U$S 62.580.
Algo similar ocurre con los instaladores de paneles solares. Estos especialistas están detrás de la implementación de sistemas fotovoltaicos en hogares, industrias y edificios públicos. Se estima que su demanda crecerá el 48%, con una remuneración promedio de U$S 51.860 anuales. Para quienes valoran el impacto ambiental y buscan un oficio con salida laboral rápida, esta opción resulta atractiva.
Salud y tecnología: dos sectores imparables
La salud continúa siendo uno de los pilares más fuertes de la economía estadounidense. El rol de enfermero especializado (nurse practitioner) es fundamental dentro de hospitales y clínicas. Estos profesionales cuentan con mayor autonomía que un enfermero general y pueden incluso recetar medicamentos. El informe prevé un aumento del 46% en su contratación, con un salario anual de U$S 129.210.
En paralelo, el universo tecnológico sigue liderando las oportunidades laborales. Los científicos de datos se convirtieron en figuras clave para empresas de todos los rubros. Analizar información para detectar patrones y tomar decisiones estratégicas es una habilidad cada vez más valorada. Con un salario promedio de U$S 112.590 y un crecimiento del 36%, esta profesión es una de las más prometedoras.
Seguridad digital: un desafío que no deja de crecer
La ciberseguridad es otra área que se perfila como indispensable en los próximos años. Los analistas de seguridad informática tienen la misión de proteger datos y redes frente a amenazas digitales. Desde fraudes hasta ataques de hackers, este trabajo resulta crítico para empresas y organismos públicos. Con un salario promedio de U$S 124.910 y un crecimiento proyectado del 33%, representa una oportunidad sólida para jóvenes apasionados por la informática y la protección de datos.
Además, el informe de la BLS incluye otras profesiones en expansión, como gerentes de servicios médicos, asistentes de terapia ocupacional, epidemiólogos, veterinarios y especialistas en logística. Todas ellas con salarios competitivos y proyecciones estables.
¿Qué significa esto para los jóvenes argentinos?
Para quienes sueñan con trabajar en los Estados Unidos, este listado es más que una curiosidad: es una guía. Apostar por áreas con demanda global, como la energía renovable o el análisis de datos, permite desarrollar habilidades que son valoradas en cualquier país.
No se trata sólo de emigrar, sino de estar preparado para un mercado laboral cambiante, donde la capacitación continua y la adaptación son claves. Las universidades y centros de formación técnica en la Argentina ya ofrecen carreras vinculadas a estas tendencias, lo que abre la puerta a formarse localmente para luego dar el salto al país de Donald Trump.