"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

La noticia cayó justo después de que Martínez fuera marginado del partido en el que Aston Villa cayó 3-0 ante Crystal Palace, lo que alimentaba las versiones de un traspaso inminente. Incluso, existía un principio de acuerdo entre el United y el arquero campeón del mundo, pero la operación se frustró por falta de consenso entre los clubes: los de Birmingham no aceptaron las condiciones ofrecidas por la dirigencia de Old Trafford.