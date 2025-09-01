"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

La novela sobre el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez sumó un capítulo inesperado. El arquero de la Selección Argentina, que sonaba con fuerza para reforzar al Manchester United en el cierre del mercado de pases, finalmente quedó descartado tras la llegada del belga Senne Lammens, procedente del Royal Amberes. Con el puesto cubierto en los “Diablos Rojos”, la posibilidad de ver al marplatense con una nueva camiseta en la Premier League se desvaneció.
La noticia cayó justo después de que Martínez fuera marginado del partido en el que Aston Villa cayó 3-0 ante Crystal Palace, lo que alimentaba las versiones de un traspaso inminente. Incluso, existía un principio de acuerdo entre el United y el arquero campeón del mundo, pero la operación se frustró por falta de consenso entre los clubes: los de Birmingham no aceptaron las condiciones ofrecidas por la dirigencia de Old Trafford.
En medio de la incertidumbre, el propio entrenador del Villa, Unai Emery, encendió la polémica cuando fue consultado por la situación del arquero. Su respuesta, tajante y repetida, fue: “Marco Bizot”, señalando al neerlandés como su elección para el arco y dando a entender que el ciclo de "Dibu" podría estar agotado.
El guardameta argentino, de 32 años, atraviesa un momento complejo pese a ser uno de los jugadores más destacados del club en las últimas temporadas y a haber sido distinguido con el premio The Best de la FIFA al mejor arquero en dos ocasiones, la última en diciembre de 2024. Con 213 partidos defendiendo la camiseta del Aston Villa y contrato vigente hasta junio de 2029, su continuidad está en duda.
Por ahora, Martínez dejará atrás la turbulencia inglesa para sumarse a la Selección Argentina, que lo espera este martes de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su futuro en el club de Birmingham sigue siendo una incógnita que podría resolverse recién después del mercado.