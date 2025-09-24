Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

El escenario del Teatro Alberdi quiere volver a ser un punto de encuentro para la comunidad estudiantil. Allí se desarrollará la segunda edición del Festival Universitario de Música y Canto “Yo te la canto” organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La propuesta busca dar voz a estudiantes de escuelas, institutos y facultades que deseen compartir su talento. Con entrada libre para todo público, el festival apunta a consolidarse como una tradición que conecta a la Universidad con la sociedad por medio de la música.
La primera edición ya había demostrado el potencial del encuentro. Ahora, la UNT apuesta a redoblar la convocatoria y dar más visibilidad a la creatividad juvenil en un espacio cultural de gran valor para Tucumán.
Cómo inscribirse, cuáles son los requisitos y las etapas
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre en un formulario disponible en la bio oficial del festival. Los interesados deberán enviar un video de presentación que cumpla con condiciones específicas:
- Duración máxima de 60 segundos.
- Grabación en formato vertical (9:16).
- Resolución mínima FHD o 4K.
- Buena iluminación y encuadre, preferentemente con trípode o cámara fija.
Luego, la votación online se desarrollará del 25 de octubre al 3 de noviembre. A través de las redes oficiales, la comunidad podrá apoyar a sus artistas favoritos, sumando así un componente interactivo al proceso de selección.
La gran final está prevista para el 20 de noviembre en el Teatro Alberdi, donde los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse frente a un jurado y al público.
Premios y oportunidades para los ganadores
El festival no sólo ofrece la posibilidad de cantar en un escenario emblemático, también incluye premios que reconocen el esfuerzo y la creatividad. Los tres primeros puestos recibirán recompensas económicas: $ 500.000 para el primer lugar, $ 300.000 para el segundo y $ 200.000 para el tercero.
Además, los ganadores accederán a una estadía en la Residencia Universitaria de San Javier, un espacio pensado para disfrutar de la experiencia estudiantil en la naturaleza.
Con esta propuesta, la UNT refuerza su apuesta por impulsar el arte y la participación estudiantil. El festival “Yo te la canto” busca trascender las aulas y abrir un espacio donde la música se viva como parte de la identidad universitaria.