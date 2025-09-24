Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

Premios y oportunidades para los ganadores

El festival no sólo ofrece la posibilidad de cantar en un escenario emblemático, también incluye premios que reconocen el esfuerzo y la creatividad. Los tres primeros puestos recibirán recompensas económicas: $ 500.000 para el primer lugar, $ 300.000 para el segundo y $ 200.000 para el tercero.