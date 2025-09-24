Secciones
EspectáculosGuía para salir

Inscribite al festival "Yo te la canto" y mostrá tu talento en el Teatro Alberdi

Si sos estudiante de la UNT, podés enviar tu video hasta el 17 de octubre, y competir por premios en efectivo y una estadía en San Javier.

FESTIVAL UNIVERSITARIO. El Teatro Alberdi será sede de la segunda edición de “Yo te la canto”, organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT. FESTIVAL UNIVERSITARIO. El Teatro Alberdi será sede de la segunda edición de “Yo te la canto”, organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT. / INSTAGRAM
Hace 15 Min

El escenario del Teatro Alberdi quiere volver a ser un punto de encuentro para la comunidad estudiantil. Allí se desarrollará la segunda edición del Festival Universitario de Música y Canto “Yo te la canto” organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La propuesta busca dar voz a estudiantes de escuelas, institutos y facultades que deseen compartir su talento. Con entrada libre para todo público, el festival apunta a consolidarse como una tradición que conecta a la Universidad con la sociedad por medio de la música.

La primera edición ya había demostrado el potencial del encuentro. Ahora, la UNT apuesta a redoblar la convocatoria y dar más visibilidad a la creatividad juvenil en un espacio cultural de gran valor para Tucumán.

Cómo inscribirse, cuáles son los requisitos y las etapas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre en un formulario disponible en la bio oficial del festival. Los interesados deberán enviar un video de presentación que cumpla con condiciones específicas:

- Duración máxima de 60 segundos.

- Grabación en formato vertical (9:16).

- Resolución mínima FHD o 4K.

- Buena iluminación y encuadre, preferentemente con trípode o cámara fija.

Luego, la votación online se desarrollará del 25 de octubre al 3 de noviembre. A través de las redes oficiales, la comunidad podrá apoyar a sus artistas favoritos, sumando así un componente interactivo al proceso de selección.

La gran final está prevista para el 20 de noviembre en el Teatro Alberdi, donde los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse frente a un jurado y al público.

Premios y oportunidades para los ganadores

El festival no sólo ofrece la posibilidad de cantar en un escenario emblemático, también incluye premios que reconocen el esfuerzo y la creatividad. Los tres primeros puestos recibirán recompensas económicas: $ 500.000 para el primer lugar, $ 300.000 para el segundo y $ 200.000 para el tercero.

Además, los ganadores accederán a una estadía en la Residencia Universitaria de San Javier, un espacio pensado para disfrutar de la experiencia estudiantil en la naturaleza.

Con esta propuesta, la UNT refuerza su apuesta por impulsar el arte y la participación estudiantil. El festival “Yo te la canto” busca trascender las aulas y abrir un espacio donde la música se viva como parte de la identidad universitaria.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Lo más popular
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
1

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
3

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Cómo será la gestión a partir de la licencia de Jaldo
5

Cómo será la gestión a partir de la licencia de Jaldo

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT
6

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Más Noticias
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios