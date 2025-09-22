Robo a la casa de Pampita: la sorprendente hipótesis sobre el verdadero objetivo de los delincuentes

La investigación sobre el robo en la casa de Pampita sigue sumando datos reveladores. Desde el programa Sálvese Quien Pueda aseguraron que alguien cercano habría brindado información clave y que el objetivo no fue económico.
Pampita, en el centro de la investigación por el robo en su casa
El robo que sufrió Pampita Ardohain en su vivienda de barrio Parque el pasado 19 de septiembre continúa bajo la lupa de la Justicia y, en paralelo, en el foco mediático. Según revelaron en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América), ya se habría identificado a la persona que entregó información sensible para facilitar el ingreso de los delincuentes.
La hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el robo no tuvo fines económicos, sino que los ladrones buscaban documentación específica. “El robo no fue por plata, fue por documentación. Buscaban algo puntual”, señaló un cronista del programa de Yanina Latorre.
Quién habría entregado a Pampita
De acuerdo a la información difundida, la persona que habría filtrado los datos sería alguien del entorno cercano a la familia y con fuerte presencia en el medio. Ese detalle abre una nueva línea de investigación que genera gran expectativa y suma tensión en el caso.
Cómo fue el robo en la casa de Pampita
El episodio ocurrió mientras Pampita se encontraba de viaje. Al regresar, se encontró con su casa revuelta y la caja fuerte ausente. Los delincuentes sustrajeron dinero, joyas, celulares y efectos personales, pero lo más llamativo fue la precisión del accionar y el tiempo que permanecieron dentro.
“Estuvieron seis horas. Comieron, tomaron gaseosas, dejaron envases tirados. No fue un robo al voleo”, señalaron desde el programa.
El punto de ingreso y las fallas en la seguridad
Los intrusos habrían ingresado por la parte trasera de la vivienda, que da a las vías del ferrocarril Mitre, tras romper una puerta. Según lo informado, la alarma no se activó y se investiga un posible corte de luz previo.
“El medidor estaba roto. Hay una reparación provisoria. Se cree que cortaron la luz, esperaron a que se descargue la batería de la alarma y ahí entraron”, explicaron en SQP.
Pampita refuerza la seguridad de su hogar
Tras el episodio, Pampita tomó medidas inmediatas: mandó a instalar vidrios blindados en los ventanales del fondo de su casa para reforzar la seguridad.
Además, trascendió que la modelo hizo un pedido especial: recuperar recuerdos de su hija Blanca, que estaban entre los objetos sustraídos.
Un caso que sigue abierto
Aunque rige el secreto de sumario, la causa sigue abierta y con líneas de investigación que podrían cambiar el rumbo del caso. Mientras tanto, Pampita optó por la discreción, pero el tema no deja de generar interés mediático y especulación pública.