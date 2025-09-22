Robo a la casa de Pampita: la sorprendente hipótesis sobre el verdadero objetivo de los delincuentes

Pampita, en el centro de la investigación por el robo en su casa

El robo que sufrió Pampita Ardohain en su vivienda de barrio Parque el pasado 19 de septiembre continúa bajo la lupa de la Justicia y, en paralelo, en el foco mediático. Según revelaron en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América), ya se habría identificado a la persona que entregó información sensible para facilitar el ingreso de los delincuentes.