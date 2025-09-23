“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

Celis y Medina tienen dos hijas en común, razón por la cual ella no se cansa de pedir oraciones por la recuperación del joven accidentado. Este lunes incluso hizo un video desde su cuenta de Instagram para pedir ayuda espiritual. “Los órganos más afectados son sus pulmones, solamente sé que necesito que sanen esos pulmones para que pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, dijo y pidió unión y plegarias para la sanación de Thiago.