“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

Pasaron ya 10 días desde el grave accidente que dejó a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, en terapia intensiva y con un severo estado en sus pulmones. Desde el primer momento y pese a su separación reciente, Daniela Celis, compañera de reality y su ex pareja, estuvo presente acompañando a la familia Medina. Por eso Yanina Latorre hizo un conmovedor descargo en reconocimiento de la influencer.
Celis y Medina tienen dos hijas en común, razón por la cual ella no se cansa de pedir oraciones por la recuperación del joven accidentado. Este lunes incluso hizo un video desde su cuenta de Instagram para pedir ayuda espiritual. “Los órganos más afectados son sus pulmones, solamente sé que necesito que sanen esos pulmones para que pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, dijo y pidió unión y plegarias para la sanación de Thiago.
¿Por qué se separaron Daniela Celis y Thiago Medina?
En mayo de este año, el primero en blanquear la separación fue Thiago Medina. En un video en Instagram contó que estaba de camino a la nueva casa a la que se había mudado. “Les vengo a contar antes de que se enteren por terceros, Dani y yo no estamos más juntos, estamos separados”, expresó para sus seguidores.
Días más tarde, se reconstruyeron los detalles de la separación luego de haber estado juntos por dos años. Los influencers sostuvieron no haber tenido tiempo de conocerse realmente fuera de Gran Hermano y haber atravesado un desgaste en los últimos meses. Sin embargo, habían decidido darse un tiempo y mantener un buen vínculo por sus hijas.
Qué dijo Yanina Latorre de Daniela Celis
Luego del video cargado de esperanzas que subió a Instagram “Pestañela”, Yanina Latorre hizo una observación. “Esta chica tiene el cielo ganado. Ella es una fenómena, es muy fuerte”, resaltó sobre Daniela. También se refirió a la compañía que la ex Gran Hermano prestó a la familia Medina. “Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van (al hospital)”, señaló Latorre.
Enseguida recordó la peculiar situación de la separación y la corta edad de los dos. “Es pendeja, él la había caga**, ella estaba enojada y está ahí”, rescató la panelista. Por su parte, Daniela sigue compartiendo desde su cuenta los partes diarios que los médicos le entregan a la familia Medina y pidiendo por la sanación del padre de sus hijas.