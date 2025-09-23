El festejo de la librería El Ateneo se posterga

La librería El Ateneo está cumpliendo 25 años y para celebrarlo organizó una semana de actividades en la que confluirán letras, música, charlas y un cierre muy especial, ya que recibirá la declaratoria “de interés cultural”, de parte del Ente Cultural de Tucumán. El escenario será la tradicional sede del microcentro, en 25 de Mayo al 100. Todo estaba planeado para que sea esta semana, pero las actividades se postergaron para la próxima.