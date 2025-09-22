La librería El Ateneo cumple 25 años

En la apertura, mañana a las 19, los protagonistas serán los chicos, ya que está programado un encuentro infanto-juvenil en el nuevo espacio que la librería dispuso para ese público. El miércoles, en el mismo horario, el gerente de la sucursal, Martín Barrionuevo, invitó a una mesa panel a los escritores Jorge Brahim, Enrique Espeche y Domingo Colombres, y a Guillermo Monti, periodista de LA GACETA, quienes compartirán sus anécdotas y experiencias como asiduos concurrentes al local.