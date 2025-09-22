Secciones
La librería El Ateneo cumple 25 años
Hace 1 Hs

La librería El Ateneo está cumpliendo 25 años y para celebrarlo organizó una semana de actividades en la que confluirán letras, música, charlas y un cierre muy especial, ya que recibirá la declaratoria “de interés cultural”, de parte del Ente Cultural de Tucumán. El escenario será la tradicional sede del microcentro, en 25 de Mayo al 100.

En la apertura, mañana a las 19, los protagonistas serán los chicos, ya que está programado un encuentro infanto-juvenil en el nuevo espacio que la librería dispuso para ese público. El miércoles, en el mismo horario, el gerente de la sucursal, Martín Barrionuevo, invitó a una mesa panel a los escritores Jorge Brahim, Enrique Espeche y Domingo Colombres, y a Guillermo Monti, periodista de LA GACETA, quienes compartirán sus anécdotas y experiencias como asiduos concurrentes al local.

El jueves, también a las 19, será el turno de “música y café entre libros”, con un concierto acústico de cuerdas. Finalmente, el viernes tendrá lugar la entrega de la declaratoria, de manos de las autoridades del Ente Cultural, en el marco de un encuentro con numerosos invitados.

