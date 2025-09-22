Jimmy Kimmel volverá al aire este martes tras ser suspendido por la ABC

¿Jimmy Kimmel pedirá disculpas? Sigue sin responder a la polémica 'rendición' que le exigen ABC y Trump

El comentario en cuestión fue realizado en el programa Jimmy Kimmel Live! en el que el conductor criticó a los sectores conservadores que desvincularon la muerte de Kirk de su propia ideología política. “La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos, e intentó todo lo posible por sacar rédito político”, señaló sarcásticamente en referencia a que una de las principales consignas de la derecha es la libre portación de armas.