Fuerte presencia tucumana y argentina en el Festival de San Sebastián

Prina, a su vez, estará en pantalla también en Horizontes Latinos en otro filme, pero filmado fuera de la provincia. “Un cabo suelto” es la historia de Santiago, un agente de la Policía argentina, que cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros policías que lo están buscando. Valiéndose de su uniforme, va inspeccionando puestos de comida regional, probando lácteos y embutidos para sobrevivir, al tiempo que intenta pasar desapercibido entre los lugareños. Sin dinero ni hospedaje pero con empatía y astucia, comienza a tramar una nueva vida, recibiendo la ayuda de personajes locales que se va cruzando en el camino e, incluso, encuentra a quien cree puede ser el amor de su vida.