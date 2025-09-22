Mujeres e historias fuertes en el Festival de San Sebastián

A esa tragedia le siguió la cárcel y una condena de ocho años, hasta que fue absuelta por la misma Justicia que la puso tras las rejas por 881 días, en respuesta a los reclamos populares en Tucumán y el país. Su caso fue un emblema en tiempos de reivindicación de derechos femeninos y reclamo de respeto de la mujer en contra de los fanatismos conservadores, y dividió a la sociedad entre quienes la consideraban una asesina de bebés y quienes la defendían como víctima de un sistema injusto que no la escuchó ni la atendió.