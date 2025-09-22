Se siente ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal organizó un viaje a París con 20 personas y una lujosa fiesta privada

Dembélé, actualmente lesionado, no podrá estar en el clásico entre PSG y Olympique de Marsella porque coincidirá con la ceremonia. Por su parte, Yamal se presentará en el Teatro Châtelet con una comitiva de 20 familiares y amigos, todos vestidos por Dolce & Gabbana. El delantero del Barcelona planea incluso una celebración privada en la capital francesa, aunque todavía bajo un fuerte hermetismo.