Secciones
DeportesFútbol

Se siente ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal organizó un viaje a París con 20 personas y una lujosa fiesta privada

La gala divide al mundo del fútbol entre la experiencia de Ousmane Dembélé y la promesa que ilusiona al Barcelona con un futuro de leyenda.

Se siente ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal organizó un viaje a París con 20 personas y una lujosa fiesta privada
Hace 1 Hs

El misterio sobre quién será el próximo ganador del Balón de Oro está a horas de resolverse. Entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal se concentra la mayor expectativa de una gala en París que entregará once distinciones en total. Ambos llegan como los grandes candidatos a quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol.

Dembélé, actualmente lesionado, no podrá estar en el clásico entre PSG y Olympique de Marsella porque coincidirá con la ceremonia. Por su parte, Yamal se presentará en el Teatro Châtelet con una comitiva de 20 familiares y amigos, todos vestidos por Dolce & Gabbana. El delantero del Barcelona planea incluso una celebración privada en la capital francesa, aunque todavía bajo un fuerte hermetismo.

El PSG y su presidente Nasser Al-Khelaifi respaldan abiertamente a Dembélé con el objetivo de lograr el primer Balón de Oro para el club y, además, para un futbolista francés. En Barcelona, en cambio, optaron por mantener un perfil bajo y no dar un apoyo institucional marcado a Yamal, ya que cuentan con otros nominados.

La pulseada

Los números acompañan a Dembélé: 35 goles, 16 asistencias y cuatro títulos, incluida la Champions League, lo colocan como gran favorito. Sin embargo, el hecho de que nueve jugadores del PSG estén entre los 30 nominados podría dividir los votos y restarle chances. A sus 28 años, todavía carga con la etiqueta de jugador irregular pese a la enorme temporada que firmó.

El escenario de Yamal es diferente: con 21 goles y 22 asistencias, más la eliminación en semifinales de Champions, llega con menos títulos pero con una proyección de estrella mundial a sus apenas 18 años. Si no logra el Balón de Oro, todo indica que repetirá el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, donde también compiten Desiré Doué y Pau Cubarsí.

Temas Fútbol Club BarcelonaBalón de OroLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El detalle de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal que derrite a sus fans

El detalle de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal que derrite a sus fans

Agenda de TV de hoy: Manchester City-Napoli y Newcastle-Barcelona, lo mejor de la Champions League

Agenda de TV de hoy: Manchester City-Napoli y Newcastle-Barcelona, lo mejor de la Champions League

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
5

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Comentarios