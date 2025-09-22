Secciones
El mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2025: "Mi estrella"

La cantante argentina publicó un romántico posteo para el crack del Barcelona, quien hizo historia al ganar por segunda vez el Trofeo Kopa.

Hace 1 Hs

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2025. El joven delantero del Barcelona hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ganar dos veces el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-20. Aunque el Balón de Oro absoluto quedó en manos de Ousmane Dembélé, la noche en París confirmó a Yamal como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

A la distancia, recibió un gesto muy especial de su pareja, Nicki Nicole. La cantante argentina compartió en Instagram una historia dedicada al crack culé con un breve y contundente mensaje: “Mi estrella. Te amooooo”. Una publicación que acompañó la celebración personal del jugador, en un momento clave de su carrera.

La relación entre ambos comenzó en julio de 2025, cuando Nicki Nicole fue invitada al cumpleaños número 18 de Yamal. Desde entonces, el vínculo creció y se consolidó a través de apariciones públicas y mensajes compartidos en redes sociales.

Con apenas 18 años, Yamal ya se ubica entre los talentos más prometedores del planeta. Y en el inicio de una trayectoria que promete marcar época, el delantero del Barcelona encontró el acompañamiento y la felicitación de una de las artistas más reconocidas de Argentina.

El posteo de Nicki Nicole. El posteo de Nicki Nicole.
Comentarios