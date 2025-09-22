El mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2025: "Mi estrella"

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2025. El joven delantero del Barcelona hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ganar dos veces el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-20. Aunque el Balón de Oro absoluto quedó en manos de Ousmane Dembélé, la noche en París confirmó a Yamal como una de las grandes promesas del fútbol mundial.