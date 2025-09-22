El emotivo agradecimiento de Dembélé a Messi tras ganar el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé vivió la noche más importante de su carrera en el Théâtre du Châtelet de París, donde fue galardonado con el Balón de Oro 2025. Y, en medio de la emoción, el delantero francés tuvo palabras especiales para Lionel Messi, su excompañero en el Barcelona.
“He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, expresó el atacante del Paris Saint-Germain en su discurso.
El reconocimiento al astro argentino se dio en el marco de los agradecimientos que Dembélé dedicó a los clubes que marcaron su trayectoria: “Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”.
Con este premio, Dembélé corona una temporada inolvidable en la que guió al PSG a conquistar la Champions League y cinco títulos en total. Pero en su discurso dejó en claro que sus logros actuales también están ligados a la experiencia vivida en Barcelona y al legado de jugadores como Messi, que marcaron su formación dentro y fuera de la cancha.