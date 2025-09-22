El emotivo agradecimiento de Dembélé a Messi tras ganar el Balón de Oro 2025

El reconocimiento al astro argentino se dio en el marco de los agradecimientos que Dembélé dedicó a los clubes que marcaron su trayectoria: “Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”.