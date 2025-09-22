Secciones
DeportesFútbol

El emotivo agradecimiento de Dembélé a Messi tras ganar el Balón de Oro 2025

El delantero francés recordó su paso por el Barcelona y destacó los consejos del astro argentino como clave en su madurez futbolística: “Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”.

En el Mundial de Clubes, Dembélé se reencontró con Messi y se llevó la camiseta del 10 del Inter Miami. En el Mundial de Clubes, Dembélé se reencontró con Messi y se llevó la camiseta del "10" del Inter Miami.
Hace 1 Hs

Ousmane Dembélé vivió la noche más importante de su carrera en el Théâtre du Châtelet de París, donde fue galardonado con el Balón de Oro 2025. Y, en medio de la emoción, el delantero francés tuvo palabras especiales para Lionel Messi, su excompañero en el Barcelona.

“He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, expresó el atacante del Paris Saint-Germain en su discurso.

El reconocimiento al astro argentino se dio en el marco de los agradecimientos que Dembélé dedicó a los clubes que marcaron su trayectoria: “Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”.

Con este premio, Dembélé corona una temporada inolvidable en la que guió al PSG a conquistar la Champions League y cinco títulos en total. Pero en su discurso dejó en claro que sus logros actuales también están ligados a la experiencia vivida en Barcelona y al legado de jugadores como Messi, que marcaron su formación dentro y fuera de la cancha.

Temas Lionel MessiFútbol Club BarcelonaParis Saint-Germain Football ClubBalón de OroOusmane Dembélé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios