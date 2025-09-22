Lamine Yamal y Vicky López ganaron el Trofeo Kopa 2025 en la gala del Balón de Oro

“Es un orgullo estar otra vez aquí. Seguiré trabajando para ganar muchos más”, expresó Yamal, agradecido con sus compañeros del Barça, de la selección española y con su familia. El joven crack se impuso a Désiré Doué y João Neves, del PSG, que completaron el podio. También recordó a Gavi (2021) y Pedri (2022), sus predecesores en el club catalán, aunque destacó que es el primero en repetir el título en las ocho ediciones que lleva el premio.