Lamine Yamal y Vicky López ganaron el Trofeo Kopa 2025 en la gala del Balón de Oro

El inicio de la gala del Balón de Oro 2025 tuvo acento español y color azulgrana. Apenas comenzó la ceremonia en el Théâtre du Châtelet de París, Lamine Yamal fue distinguido con el Trofeo Raymond Kopa al mejor futbolista sub-20, un premio que ya había conquistado en 2024. Con solo 18 años y 71 días, el extremo del Barcelona volvió a subir al escenario para recibir un galardón que lo confirma como la gran joya del fútbol mundial.
“Es un orgullo estar otra vez aquí. Seguiré trabajando para ganar muchos más”, expresó Yamal, agradecido con sus compañeros del Barça, de la selección española y con su familia. El joven crack se impuso a Désiré Doué y João Neves, del PSG, que completaron el podio. También recordó a Gavi (2021) y Pedri (2022), sus predecesores en el club catalán, aunque destacó que es el primero en repetir el título en las ocho ediciones que lleva el premio.
El encargado de entregarle el trofeo fue Raphael Varane, exdefensor del Real Madrid retirado en 2023. Con un elegante traje negro, Yamal posó sonriente en un momento que alimenta su proyección: sueña con que el futuro lo vuelva a colocar en el mismo escenario, pero levantando el Balón de Oro.
Minutos después fue el turno de Vicky López, de 19 años, quien recibió el equivalente femenino del Trofeo Kopa. La jugadora del Barcelona emocionó a todos al dedicar el premio a su madre, fallecida en 2018: “Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me protege. Espero que estés orgullosa de mí”, dijo con la voz quebrada.
López también agradeció al Madrid CFF, su club de origen, a la selección española y a los técnicos que confiaron en ella desde muy joven. Cerró con un mensaje a las pioneras del fútbol femenino, muchas veces olvidadas, que allanaron el camino para que hoy todos los premios de la gala tengan versión masculina y femenina.
El doblete español en el Trofeo Kopa 2025 ratifica el poderío de la cantera del Barça y marca el pulso de una nueva generación que ya domina la élite del fútbol mundial.