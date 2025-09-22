Secciones
Trofeo Yashin 2025: Donnarumma le arrebató el premio al "Dibu" Martínez y lo igualó en el récord

El arquero del PSG fue elegido como el mejor del mundo tras una temporada brillante y obtuvo su segundo Trofeo Yashin. Emiliano Martínez, que había ganado en 2023 y 2024, finalizó octavo en la votación.

Hace 1 Hs

Hoy se celebró la entrega del Balón de Oro 2025 y, entre los distintos galardones, se definió también al mejor arquero de la temporada. El Trofeo Yashin, que en 2023 y 2024 había quedado en manos de Emiliano “Dibu” Martínez, cambió de dueño: en esta oportunidad fue para Gianluigi Donnarumma, figura del Paris Saint-Germain.

El italiano completó un año consagratorio, clave en la obtención de la Champions League con el club parisino, y ya había sido ganador del premio en 2021. Con esta nueva consagración, alcanzó al marplatense como máximo ganador del Trofeo Yashin con dos conquistas cada uno.

Para Martínez, en tanto, fue una edición diferente. Aunque formó parte de la terna, el campeón del mundo con la Selección Argentina no pudo repetir y terminó en la octava posición. Su temporada en Aston Villa estuvo marcada por altibajos y no alcanzó el nivel de excelencia que había mostrado en años anteriores.

En el podio, acompañando a Donnarumma, quedaron Alisson Becker (Liverpool), que fue segundo, y Yann Sommer (Inter de Milán), que se ubicó tercero. Más atrás, completaron el top ten Thibaut Courtois (4°), Yassine Bounou (5°), David Raya (6°), Jan Oblak (7°), Lucas Chevalier (9°) y Matz Sels (10°).

El Trofeo Yashin, creado en 2019 por France Football, ha tenido hasta ahora a cinco ganadores: Alisson Becker en la primera edición, Donnarumma (2021 y 2025), Courtois (2022) y "Dibu" Martínez (2023 y 2024). Con esta igualdad en la cima entre el italiano y el argentino, la competencia por el trono de los arqueros promete más capítulos en los próximos años.

