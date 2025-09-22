Trofeo Yashin 2025: Donnarumma le arrebató el premio al "Dibu" Martínez y lo igualó en el récord

El Trofeo Yashin, creado en 2019 por France Football, ha tenido hasta ahora a cinco ganadores: Alisson Becker en la primera edición, Donnarumma (2021 y 2025), Courtois (2022) y "Dibu" Martínez (2023 y 2024). Con esta igualdad en la cima entre el italiano y el argentino, la competencia por el trono de los arqueros promete más capítulos en los próximos años.