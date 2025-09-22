¿Quién es Kate Scott, la periodista británica que condujo la gala del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro 2025, que consagró a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del planeta, tuvo como escenario al Teatro Châtelet de París. Allí, entre trajes de gala y flashes, el protagonismo no fue solo para los jugadores premiados. Al frente de la conducción estuvieron Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott, una figura que empieza a hacerse un nombre propio en el mundo del deporte.
¿Quién es Scott? Nacida en Manchester y ferviente aficionada del United, es desde hace cinco años la cara visible de la cobertura de la Champions League en la CBS estadounidense. Su vínculo con España es particular: a los 17 años terminó el bachillerato en el país y luego estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, además de Lenguas Europeas en la Universidad de Salford.
Ese bagaje académico le permitió dominar varios idiomas y trabajar en países clave del fútbol como Reino Unido, Francia, Alemania y España, además de Estados Unidos. Aunque su carrera se consolidó en el periodismo deportivo, Scott también exploró otros ámbitos, como el boxeo, disciplina en la que conoció a su pareja, el exboxeador Malik Scott.
No es la primera vez que ocupa un rol central en un evento global. En 2014 debutó entrevistando a nominados en la gala del Balón de Oro y, un año más tarde, dio el salto como presentadora principal. Además, condujo en varias ocasiones los prestigiosos Premios Laureus.