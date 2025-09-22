¿Quién es Kate Scott, la periodista británica que condujo la gala del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro 2025, que consagró a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del planeta, tuvo como escenario al Teatro Châtelet de París. Allí, entre trajes de gala y flashes, el protagonismo no fue solo para los jugadores premiados. Al frente de la conducción estuvieron Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott, una figura que empieza a hacerse un nombre propio en el mundo del deporte.