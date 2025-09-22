Secciones
¿Quién es Kate Scott, la periodista británica que condujo la gala del Balón de Oro 2025?

Nacida en Manchester y con un pasado académico en España, Kate Scott es la cara visible de la Champions en CBS desde hace cinco años. Multilingüe y con experiencia en grandes eventos, fue la presentadora del Balón de Oro junto a Ruud Gullit.

Ruud Gullit y Kate Scott condujeron la gala del Balón de Oro 2025.
Hace 1 Hs

El Balón de Oro 2025, que consagró a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del planeta, tuvo como escenario al Teatro Châtelet de París. Allí, entre trajes de gala y flashes, el protagonismo no fue solo para los jugadores premiados. Al frente de la conducción estuvieron Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott, una figura que empieza a hacerse un nombre propio en el mundo del deporte.

¿Quién es Scott? Nacida en Manchester y ferviente aficionada del United, es desde hace cinco años la cara visible de la cobertura de la Champions League en la CBS estadounidense. Su vínculo con España es particular: a los 17 años terminó el bachillerato en el país y luego estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, además de Lenguas Europeas en la Universidad de Salford.

Ese bagaje académico le permitió dominar varios idiomas y trabajar en países clave del fútbol como Reino Unido, Francia, Alemania y España, además de Estados Unidos. Aunque su carrera se consolidó en el periodismo deportivo, Scott también exploró otros ámbitos, como el boxeo, disciplina en la que conoció a su pareja, el exboxeador Malik Scott.

No es la primera vez que ocupa un rol central en un evento global. En 2014 debutó entrevistando a nominados en la gala del Balón de Oro y, un año más tarde, dio el salto como presentadora principal. Además, condujo en varias ocasiones los prestigiosos Premios Laureus.

Temas Balón de OroOusmane Dembélé
