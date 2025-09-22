Secciones
Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La lista que circuló en redes ubica a Lamine Yamal por encima de Ousmane Dembélé en la votación, a horas de la gala en París. La organización salió a desmentirlo.

FUERTE FILTRACIÓN. La supuesta lista del Balón de Oro 2025 pone a Lamine Yamal por encima de Ousmane Dembélé y desató la polémica. FUERTE FILTRACIÓN. La supuesta lista del Balón de Oro 2025 pone a Lamine Yamal por encima de Ousmane Dembélé y desató la polémica.
Hace 2 Hs

La antesala del Balón de Oro 2025 se vio sacudida por la aparición de una supuesta lista que anticipa al próximo ganador del premio más codiciado del fútbol mundial. Según los datos filtrados, el español Lamine Yamal, de apenas 18 años, se quedaría con el trofeo tras imponerse en la votación al francés Ousmane Dembélé por una diferencia mínima: 805 puntos contra 800.

La revelación generó un debate inmediato. Yamal, figura del Barcelona en la última temporada con 18 goles y 25 asistencias, aparece como símbolo de futuro y magnetismo mediático. En contraposición, Dembélé firmó un año consagratorio con el PSG, donde levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, y se transformó en el máximo artillero de su equipo con 35 tantos. Incluso fue reconocido por la UEFA como el Jugador de la Temporada de la Champions.

El contraste entre ambos candidatos reaviva la eterna discusión: ¿pesa más la proyección de un talento juvenil en un club de renombre o la contundencia estadística de un futbolista que dominó Europa?

La lista difundida por distintos medios y periodistas especializados también completa el podio con Vitinha, mediocampista portugués del PSG (643 puntos). Le siguen Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lautaro Martínez (Inter), en la décima posición.

El caso cobró fuerza en redes sociales y despertó suspicacias en torno a la transparencia del proceso de votación, en el que participan 100 periodistas de distintos países.

La respuesta de la organización

Ante la ola de rumores, France Football, la revista organizadora del galardón, fue categórica. Vincent García, jefe de la publicación, subrayó que “solo una persona conoce al ganador” y que los criterios de la votación priorizan “actuaciones individuales decisivas, títulos obtenidos, juego limpio y comportamiento dentro y fuera de la cancha”.

La ceremonia oficial se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París, con Ronaldinho como encargado de entregar el premio. Mientras tanto, el entorno de Yamal ya prepara una celebración privada en la capital francesa, con la presencia de 20 allegados. Entre las dudas que rodean la previa está si la cantante argentina Nicki Nicole, pareja del jugador, formará parte de la comitiva.

Lo cierto es que la filtración volvió a poner bajo la lupa al Balón de Oro, un trofeo que premia la estadística pura y la narrativa que construye alrededor de los nuevos ídolos del fútbol mundial.

Temas Balón de OroParísLamine YamalOusmane Dembélé
