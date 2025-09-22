Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La revelación generó un debate inmediato. Yamal, figura del Barcelona en la última temporada con 18 goles y 25 asistencias, aparece como símbolo de futuro y magnetismo mediático. En contraposición, Dembélé firmó un año consagratorio con el PSG, donde levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, y se transformó en el máximo artillero de su equipo con 35 tantos. Incluso fue reconocido por la UEFA como el Jugador de la Temporada de la Champions.