¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

La mediocampista del Barcelona conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, convirtiéndose en la primera futbolista en lograrlo. A los 27 años, igualó la marca de Johan Cruyff y Michel Platini.

Aitana Bonmatí volvió a hacer historia. La mediocampista del Barcelona fue galardonada hoy con el Balón de Oro 2025, el tercero consecutivo de su carrera, en una ceremonia realizada en el Teatro Chatelet de París. A sus 27 años, se convirtió en la primera jugadora en ganar tres ediciones seguidas del premio, una hazaña que la coloca en la misma línea de leyendas como Michel Platini y Johan Cruyff.

La catalana fue determinante en la temporada para que el Barcelona mantuviera su dominio en España y alcanzara la final de la UEFA Champions League, aunque el título continental quedó en manos del Arsenal. Además, fue pieza clave en la Selección de España que logró el subcampeonato en la última Eurocopa.

En la votación, Bonmatí superó a su compatriota Mariona Caldentey, figura del Arsenal, y a la inglesa Alessia Russo, también del conjunto inglés. El premio le fue entregado por Andrés Iniesta, uno de sus grandes ídolos de la infancia, junto a Xavi Hernández. “He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron”, confesó emocionada.

El Balón de Oro 2025 confirma la vigencia de la mediocampista, que ya había sido distinguida en 2023 y 2024. Su reinado llega después de que su compañera Alexia Putellas conquistara las ediciones de 2021 y 2022, consolidando al Barcelona femenino como la cantera de las mejores jugadoras del mundo.

“Si pudiera compartirlo lo haría, es un año de gran nivel”, dijo Bonmatí, quien también celebró que por primera vez se entregara el mismo número de premios masculinos y femeninos. En su discurso agradeció al club, a sus compañeras y a todos quienes la acompañaron en su camino: “La igualdad es algo que demandamos y esperemos que siga adelante”.

Con tres Balones de Oro seguidos, Aitana Bonmatí ya es parte de la historia grande del fútbol mundial.

