¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

En la votación, Bonmatí superó a su compatriota Mariona Caldentey, figura del Arsenal, y a la inglesa Alessia Russo, también del conjunto inglés. El premio le fue entregado por Andrés Iniesta, uno de sus grandes ídolos de la infancia, junto a Xavi Hernández. “He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron”, confesó emocionada.