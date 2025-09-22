Luis Enrique, elegido mejor entrenador del mundo tras el triplete histórico del PSG

Pero la verdadera consagración llegó en Europa. El PSG levantó por primera vez la Champions League tras golear 5-0 al Inter en la final, firmando una de las páginas más gloriosas en la historia del club y del propio entrenador, que ya había ganado el torneo en 2015 con el Barça. A ello se sumaron la Supercopa de Europa, ante el Tottenham, y el subcampeonato en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes.