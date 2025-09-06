Preocupación en PSG: Luis Enrique se fracturó y será operado tras un accidente en bicicleta

El PSG confirmó que su entrenador Luis Enrique sufrió una fractura de clavícula tras un accidente en bicicleta. El español fue trasladado de urgencia y será operado en las próximas horas.
El incidente ocurrió durante el receso por fecha FIFA, cuando el técnico aprovechaba para entrenar en una de sus actividades favoritas. El club no dio plazos de recuperación ni detalles de quién asumirá el rol en su ausencia.
En el comunicado, el PSG expresó su apoyo y le deseó pronta recuperación. Prometieron más información en los próximos días.
Su última aparición fue en la victoria 6-3 contra Toulouse, donde elogió la actuación de Joao Neves. Allí destacó que el equipo todavía estaba en construcción, pero con grandes proyecciones.
Qué pasa con el PSG
El próximo compromiso será el 14 de septiembre contra Lens, y aún no está claro quién dirigirá. La lesión genera incertidumbre sobre la disponibilidad del DT en un año cargado de competencias internacionales.