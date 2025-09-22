El cambio radical que la FIFA probará en el Mundial Sub-20: llega el Football Video Support para simplificar el VAR

La FIFA anunció un cambio radical en el sistema de revisión arbitral. Desde el 27 de septiembre, en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, se probará por primera vez el Football Video Support (FVS), una versión simplificada del VAR que busca agilizar el juego y reducir costos de implementación.
El FVS tiene un objetivo claro: ofrecer una herramienta más accesible que el VAR, pensando especialmente en las federaciones que no cuentan con los recursos económicos para sostener la tecnología actual. La FIFA ya lo puso a prueba en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024, con resultados positivos.
La principal novedad de este sistema es que serán los entrenadores quienes podrán solicitar la revisión de jugadas específicas. Para ello contarán con una tarjeta verde, que servirá como señal de petición. Cada equipo tendrá un máximo de dos solicitudes por partido, aplicables únicamente en casos puntuales: goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.
Además, el FVS se manejará con menos personal que el VAR, lo que implica una logística más sencilla dentro del campo de juego.
Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, aseguró que las primeras pruebas fueron “todo un éxito” y destacó que este formato puede representar una solución concreta para países y competiciones donde el VAR resulta inaccesible.
Con esta iniciativa, la FIFA busca dar un nuevo paso en la evolución tecnológica del arbitraje, apostando a un modelo más ágil, económico y universal.