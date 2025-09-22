Secciones
DeportesFútbol

El cambio radical que la FIFA probará en el Mundial Sub-20: llega el Football Video Support para simplificar el VAR

El nuevo sistema de revisión arbitral, que debutará en la competición que se realizarán en Chile, permitirá a los entrenadores pedir revisiones con una tarjeta verde. Más económico y ágil, el FVS busca ser la alternativa al VAR.

El VAR será suplantado por el FVS en el Mundial Sub-20. El VAR será suplantado por el FVS en el Mundial Sub-20.
Hace 1 Hs

La FIFA anunció un cambio radical en el sistema de revisión arbitral. Desde el 27 de septiembre, en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, se probará por primera vez el Football Video Support (FVS), una versión simplificada del VAR que busca agilizar el juego y reducir costos de implementación.

El FVS tiene un objetivo claro: ofrecer una herramienta más accesible que el VAR, pensando especialmente en las federaciones que no cuentan con los recursos económicos para sostener la tecnología actual. La FIFA ya lo puso a prueba en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024, con resultados positivos.

La principal novedad de este sistema es que serán los entrenadores quienes podrán solicitar la revisión de jugadas específicas. Para ello contarán con una tarjeta verde, que servirá como señal de petición. Cada equipo tendrá un máximo de dos solicitudes por partido, aplicables únicamente en casos puntuales: goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.

Además, el FVS se manejará con menos personal que el VAR, lo que implica una logística más sencilla dentro del campo de juego.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, aseguró que las primeras pruebas fueron “todo un éxito” y destacó que este formato puede representar una solución concreta para países y competiciones donde el VAR resulta inaccesible.

Con esta iniciativa, la FIFA busca dar un nuevo paso en la evolución tecnológica del arbitraje, apostando a un modelo más ágil, económico y universal.

Temas ColombiaChileVAR
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios