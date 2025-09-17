Mundial Sub-20: las figuras argentinas que no podrán estar y las razones de sus bajas

Otra ausencia confirmada es la de Claudio Echeverri, que no será liberado por el Bayer Leverkusen. Lo mismo ocurriría con Aaron Anselmino y Gianluca Prestianni. El defensor, ex Boca y hoy en Borussia Dortmund, atraviesa una lesión que ya lo marginó del último partido y lo dejará afuera también frente a Juventus. Más allá de eso, acaba de llegar al club y no lo dejarán ir. En el caso de Prestianni, Benfica lo considera una pieza valiosa en la rotación y tampoco lo cederá.