Mundial Sub-20: las figuras argentinas que no podrán estar y las razones de sus bajas

El Mundial Sub-20 para la Selección Argentina arrancará el 27 de septiembre, y hoy se hará oficial la lista de convocados de Diego Placente. Una semana atrás ya había dado una nómina preliminar, aunque hay un factor que genera incertidumbre: la disponibilidad de los futbolistas que se encuentran en Europa.
Al no estar obligados los clubes a ceder sus jugadores, el cuerpo técnico ya sabe que deberá resignar a varias figuras. El caso más resonante es el de Franco Mastantuono, a quien el Real Madrid no le dará permiso. Su entrenador, Xabi Alonso, fue categórico hace unos días: “Si depende de nosotros, se queda acá”.
Otra ausencia confirmada es la de Claudio Echeverri, que no será liberado por el Bayer Leverkusen. Lo mismo ocurriría con Aaron Anselmino y Gianluca Prestianni. El defensor, ex Boca y hoy en Borussia Dortmund, atraviesa una lesión que ya lo marginó del último partido y lo dejará afuera también frente a Juventus. Más allá de eso, acaba de llegar al club y no lo dejarán ir. En el caso de Prestianni, Benfica lo considera una pieza valiosa en la rotación y tampoco lo cederá.
La lista de bajas se amplió esta semana con Tomás Pérez, quien en plena escala en Madrid recibió la notificación de Porto para regresar inmediatamente por las lesiones que afectan al plantel. Estaba a punto de abordar el avión rumbo a Buenos Aires, pero debió regresar a Portugal.
En cuanto a las chances de contar con jugadores europeos, el lateral izquierdo Julio Soler (Bournemouth) podría sumarse si prosperan las gestiones con su club. Por su parte, Valentín Carboni presiona en Genoa para poder estar en Chile, aunque ese club por ahora mantiene una postura negativa.
En los clubes argentinos también hay situaciones a resolver. Algunos futbolistas podrían quedarse afuera del Mundial por la importancia de lo que se juegan sus equipos. Maher Carrizo, por ejemplo, fue titular para Vélez en la ida de los cuartos de final de la Libertadores contra Racing y la idea es que dispute también la revancha. A él se suman otros nombres en duda: Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín (River), Álvaro Busso y Tobías Andrada (Vélez), Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes, este último titular) y Dylan Aquino (Lanús).