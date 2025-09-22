Impactante erupción en Hawái: el volcán Kilauea lanzó fuentes de lava de 150 metros

Los riesgos invisibles de la erupción

Aunque el flujo de lava está contenido, la erupción presentó riesgos significativos para la salud y el ambiente. Uno de los principales peligros es la exposición a altos niveles de dióxido de azufre (SO₂), que puede formar la neblina volcánica conocida como vog. El HVO informó que la tasa de emisión de dióxido de azufre se mantuvo en "valores de referencia cercanos a 50.000 toneladas por día", representando un riesgo potencial para las comunidades ubicadas en la parte opuesta a donde sopla el viento.