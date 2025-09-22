La Escuela Normal, a un paso de ser declarada bien de interés histórico y nacional: “Es un paso fundamental para preservar nuestro patrimonio”

La senadora Beatriz Ávila se refirió este lunes en LA GACETA a la aprobación por unanimidad en el Senado de la Nación del proyecto de ley que declara a la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi como bien de interés histórico nacional.
Según contó en LG Play, la iniciativa comenzó en 2010, cuando su marido, Germán Alfaro, presentó el primer proyecto para declarar patrimonio a la Escuela Normal. Posteriormente, la senadora continuó el trabajo durante su gestión como diputada y ahora como legisladora nacional, ante la necesidad de proteger un inmueble.
“El espíritu de esta declaración es que el Estado proteja y preserve el inmueble, evitando cualquier tipo de venta y colaborando con su mantenimiento”, señaló. Destacó que la Comisión de Educación emitió el dictamen que permitió llevar el proyecto al pleno, y que la Comisión de Monumentos Históricos confirmó la importancia del edificio a nivel nacional.
La senadora también recordó momentos críticos en la historia reciente del inmueble, cuando circuló la posibilidad de su traslado y venta en un intercambio de activos. “Nos reunimos con autoridades de la Escuela Normal para concretar este proyecto y asegurar su preservación”, agregó.
El edificio, que este año celebró 150 años de historia, será ahora protegido de manera permanente y quedará registrado oficialmente por la Comisión Nacional de Bienes Históricos. Ávila resaltó la importancia del lugar no solo como edificio, sino también como legado educativo. “La Escuela Normal formó generaciones de docentes con un espíritu crítico, capaces de volcar sus conocimientos en la sociedad”.
El siguiente paso será la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, tras lo cual la escuela quedará formalmente reconocida y bajo la protección del Estado Nacional.