Autismo e inclusión: todo sobre la carrera “Por la aceptación de las diferencias”

La propuesta nació como una iniciativa pequeña del instituto, con el objetivo de abrir sus puertas a la comunidad y generar un espacio en el que las personas con autismo y sus familias pudieran sentirse acompañadas y valoradas. Con el paso de los años, y gracias al compromiso de profesionales, familias y vecinos, la actividad fue creciendo hasta transformarse en un verdadero evento social y deportivo.