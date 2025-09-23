Secciones
Autismo e inclusión: todo sobre la carrera “Por la aceptación de las diferencias”

Deporte, música y actividades recreativas se combinarán en Yerba Buena para invitar a la comunidad a correr por la diversidad y apoyar a las personas con autismo.

UN ENCUENTRO INCLUSIVO. La maratón organizada por el Instituto Leo Kanner reunirá a familias, vecinos y profesionales en Yerba Buena para promover la aceptación de las diferencias. UN ENCUENTRO INCLUSIVO. La maratón organizada por el Instituto Leo Kanner reunirá a familias, vecinos y profesionales en Yerba Buena para promover la aceptación de las diferencias. Gentileza Fernanda Veliz
Hace 2 Hs

El próximo sábado 27 de septiembre, la plaza Nougués de Yerba Buena (esquina Cariola y San Martín) se convertirá en el punto de encuentro para cientos de vecinos que participarán de la 7° carrera “Por la aceptación de las diferencias”, organizada por el Instituto Leo Kanner.

La propuesta nació como una iniciativa pequeña del instituto, con el objetivo de abrir sus puertas a la comunidad y generar un espacio en el que las personas con autismo y sus familias pudieran sentirse acompañadas y valoradas. Con el paso de los años, y gracias al compromiso de profesionales, familias y vecinos, la actividad fue creciendo hasta transformarse en un verdadero evento social y deportivo.

“Estamos muy contentos de invitar a toda la comunidad. Este encuentro es una oportunidad para encontrarnos, compartir y visibilizar algo muy importante: que no todos somos iguales, y eso está bien”, destacó Fernanda Veliz, licenciada en Fonoaudiología y coordinadora del instituto.

La carrera busca poner en primer plano a las personas neurodivergentes, especialmente a quienes se encuentran dentro del espectro autista, mostrando sus realidades, desafíos y fortalezas. “Se trata de caminar juntos hacia una sociedad más inclusiva, donde la diversidad no sea motivo de exclusión, sino una oportunidad para enriquecernos. Cuando aceptamos las diferencias, crecemos todos”, agregó Veliz.

Cómo participar

Las inscripciones se realizarán de manera presencial el mismo día del evento en la plaza Nougués (Cariola y San Martín, Yerba Buena). El costo es de $20.000 e incluye la remera oficial de la maratón, hidratación, snacks saludables, seguro deportivo y medallas finisher para los inscriptos.

En caso de lluvia se reprogramará para el sábado 4 de octubre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3814799786 con el profesor Moisés Juárez o sumarse al chat de WhatsApp del evento.

La jornada promete deporte, música, actividades recreativas y, sobre todo, un mensaje claro: la aceptación transforma y nos une.

