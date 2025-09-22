Racing-Vélez: una noche decisiva en el "Cilindro", con un boleto en juego para disputar las semifinales de la Copa Libertadores

El equipo de Gustavo Costas sabe que el desafío no se limita al resultado. Hay cuestiones disciplinarias que preocupan: “Maravilla”, Agustín Almendra y Gastón Martirena acumulan dos amarillas y están al límite de la suspensión y una tarjeta más los dejaría afuera de una hipotética semifinal. La tensión se multiplica porque el goleador, figura excluyente de la serie, es también uno de los que suele jugar al límite en el roce con los defensores. En la ida estuvo a punto de ser reemplazado en el entretiempo tras recibir la amonestación.