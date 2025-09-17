Secciones
Racing rompió su maleficio: primera victoria como visitante en playoffs de la Copa Libertadores

La "Academia" venció 1-0 a Vélez en Liniers con gol de Adrián Martínez y puso fin a una racha negativa de 19 partidos sin triunfos fuera de casa en instancias de eliminación directa del certamen continental.

Adrián Martínez anotó el gol de Racing. Adrián Martínez anotó el gol de Racing.
Racing escribió una página inédita en su historia copera. El conjunto dirigido por Gustavo Costas venció 1-0 a Vélez en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y se llevó un resultado que trasciende lo estadístico: se convirtió en el primer triunfo como visitante en playoffs del certamen continental.

El gol lo anotó Adrián “Maravilla” Martínez, quien aprovechó el hombre de más tras la expulsión de Lisandro Magallán para sellar la ventaja "académica". El partido fue “muy caliente”, con pierna fuerte y polémicas, pero Racing supo resistir y festejar en un terreno donde históricamente nunca había podido ganar en esta clase de series.

Un récord que cayó después de 19 intentos

Hasta la noche en el Amalfitani, Racing arrastraba un registro doloroso: 19 partidos de visitante en instancias de eliminación directa sin triunfos, con ocho empates y 10 derrotas. Aun así, logró avanzar en ocho de esas series, pero la marca negativa parecía interminable.

La lista incluía derrotas emblemáticas como el 0-3 ante River en 2018, el 0-2 frente a Boca en 2020 o el 1-4 contra Sporting Cristal en 1998. También había conseguido empates valiosos, como el 1-1 ante Flamengo en 2020 o el 2-2 frente a Puebla en 2016, que le permitieron seguir en carrera.

La victoria ante Vélez, en cambio, representa un quiebre estadístico y emocional: Racing ya no carga con ese peso y llega con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo martes desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda.

Todos los partidos de Racing como visitante en Playoffs de Libertadores

Final 1967: 0-0 vs. Nacional | Fue campeón en el desempate

Semifinal 1968: 0-3 vs. Estudiantes LP | Eliminado tras desempate

Octavos 1989: 0-2 vs. Atlético Nacional | Eliminado en la vuelta

Octavos 1997: 1-1 vs. River | Clasificó por penales

Cuartos 1997: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó por penales en la vuelta

Semis 1998: 1-4 vs. Sporting Cristal | Eliminado

Octavos 2003: 1-1 vs. América de Cali | Eliminado por penales

Octavos 2015: 1-1 vs. Montevideo Wanderers | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2015: 0-1 vs. Guaraní | Eliminado en la vuelta

Repechaje 2016: 2-2 vs. Puebla | Clasificó en la vuelta

Octavos 2016: 1-2 vs. Atlético Mineiro | Eliminado

Octavos 2018: 0-3 vs. River | Eliminado

Octavos 2020: 1-1 vs. Flamengo | Clasificó por penales

Cuartos 2020: 0-2 vs. Boca | Eliminado

Octavos 2021: 1-1 vs. San Pablo | Eliminado en la vuelta

Octavos 2023: 2-4 vs. Atlético Nacional | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2023: 0-0 vs. Boca | Eliminado por penales en la vuelta

Octavos 2025: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2025: 1-0 vs. Vélez | Resta disputar la vuelta

Comentarios