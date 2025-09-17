Racing rompió su maleficio: primera victoria como visitante en playoffs de la Copa Libertadores

Racing escribió una página inédita en su historia copera. El conjunto dirigido por Gustavo Costas venció 1-0 a Vélez en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y se llevó un resultado que trasciende lo estadístico: se convirtió en el primer triunfo como visitante en playoffs del certamen continental.
El gol lo anotó Adrián “Maravilla” Martínez, quien aprovechó el hombre de más tras la expulsión de Lisandro Magallán para sellar la ventaja "académica". El partido fue “muy caliente”, con pierna fuerte y polémicas, pero Racing supo resistir y festejar en un terreno donde históricamente nunca había podido ganar en esta clase de series.
Un récord que cayó después de 19 intentos
Hasta la noche en el Amalfitani, Racing arrastraba un registro doloroso: 19 partidos de visitante en instancias de eliminación directa sin triunfos, con ocho empates y 10 derrotas. Aun así, logró avanzar en ocho de esas series, pero la marca negativa parecía interminable.
La lista incluía derrotas emblemáticas como el 0-3 ante River en 2018, el 0-2 frente a Boca en 2020 o el 1-4 contra Sporting Cristal en 1998. También había conseguido empates valiosos, como el 1-1 ante Flamengo en 2020 o el 2-2 frente a Puebla en 2016, que le permitieron seguir en carrera.
La victoria ante Vélez, en cambio, representa un quiebre estadístico y emocional: Racing ya no carga con ese peso y llega con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo martes desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda.
Todos los partidos de Racing como visitante en Playoffs de Libertadores
Final 1967: 0-0 vs. Nacional | Fue campeón en el desempate
Semifinal 1968: 0-3 vs. Estudiantes LP | Eliminado tras desempate
Octavos 1989: 0-2 vs. Atlético Nacional | Eliminado en la vuelta
Octavos 1997: 1-1 vs. River | Clasificó por penales
Cuartos 1997: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó por penales en la vuelta
Semis 1998: 1-4 vs. Sporting Cristal | Eliminado
Octavos 2003: 1-1 vs. América de Cali | Eliminado por penales
Octavos 2015: 1-1 vs. Montevideo Wanderers | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2015: 0-1 vs. Guaraní | Eliminado en la vuelta
Repechaje 2016: 2-2 vs. Puebla | Clasificó en la vuelta
Octavos 2016: 1-2 vs. Atlético Mineiro | Eliminado
Octavos 2018: 0-3 vs. River | Eliminado
Octavos 2020: 1-1 vs. Flamengo | Clasificó por penales
Cuartos 2020: 0-2 vs. Boca | Eliminado
Octavos 2021: 1-1 vs. San Pablo | Eliminado en la vuelta
Octavos 2023: 2-4 vs. Atlético Nacional | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2023: 0-0 vs. Boca | Eliminado por penales en la vuelta
Octavos 2025: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2025: 1-0 vs. Vélez | Resta disputar la vuelta