Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado y su salud enciende las alarmas

Este episodio se produce apenas semanas después de la internación que mantuvo al DT fuera de los entrenamientos. A principios de septiembre, Russo pasó siete días en el Instituto Fleni debido a una infección urinaria que complicó su delicado historial médico. Fue dado de alta el 5 de ese mes y recién volvió a trabajar días más tarde, en la previa del viaje a Rosario para enfrentar a Central.