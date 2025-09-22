“Me hago cargo de todo”: la fuerte confesión de Miguel Russo tras el empate de Boca Juniors

Boca Juniors tuvo un inicio arrollador en La Bombonera, con dos goles que parecían definir la historia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, el visitante reaccionó con autoridad y consiguió un empate 2-2 que dejó un sabor amargo en el local. Tras el partido, Miguel Russo enfrentó a la prensa con un tono autocrítico.