“Me hago cargo de todo”: la fuerte confesión de Miguel Russo tras el empate de Boca Juniors

Boca Juniors tuvo un inicio arrollador en La Bombonera, con dos goles que parecían definir la historia frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, el visitante reaccionó con autoridad y consiguió un empate 2-2 que dejó un sabor amargo en el local. Tras el partido, Miguel Russo enfrentó a la prensa con un tono autocrítico.
El entrenador reconoció que el equipo tuvo un gran primer tiempo, aunque no supo mantener la calma cuando el rival presionó. “A Boca le faltó tranquilidad, saber manejar los tiempos y las formas, nada más. Después creo que hicimos un buen partido en muchos niveles”, expresó, destacando lo positivo pese al resultado final.
Consultado por los pocos cambios realizados durante el encuentro, Russo no dudó en asumir la responsabilidad. “Fue una decisión mía, me hago cargo de todo”, sostuvo, dejando en claro que la determinación fue exclusivamente suya.
Con este empate, Boca llegó a 14 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Zona A. Arriba aparecen Unión, con 16 unidades, y Barracas Central, con 15, lo que deja al Xeneize todavía en la pelea directa.
Lo que viene
El próximo desafío será clave: Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el sábado a las 19, por la fecha 10 del Clausura, con la necesidad de volver a sumar de a tres para no perder terreno.