Eclipse solar parcial profundo: las impresionantes imágenes del último evento astronómico destacado del año

¿A qué hora ocurrió el eclipse?

El eclipse solar parcial se produjo específicamente sobre algunas áreas del hemisferio sur, en lo que fue la Antártida, el Atlántico, el Pacífico, la costa este de Australia y parte de Nueva Zelanda, regiones que pudieron ver con claridad el evento. En nuestro país así como Uruguay y Chile ocurrió a las 14:29 por lo que no era posible disfrutarlo a simple vista.