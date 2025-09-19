El eclipse solar del 21 de septiembre será el último del año: ¿se podrá ver desde Chile?

Para desilusión de los chilenos aficionados a la astronomía, este eclipse se podrá observar desde el país, aunque sí se verá en parte de la Antártica y el hemisferio sur. Según Space.com, se podrá ver desde la Base Marambio (5%), la Estación Mario Zucchelli (72%), la Estación McMurdo (69%) y la Plataforma de hielo Ross (65%). También se podrá apreciar en algunos sectores de Nueva Zelanda y sobre el océano Pacífico sur.