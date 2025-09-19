Este año culminará su ciclo de eventos astronómicos diurnos con un eclipse solar parcial el próximo 21 de septiembre. A diferencia de los eclipses totales, este fenómeno no oscurecerá el cielo, ya que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra no será perfecta, según explica la NASA. ¿Se podrá ver desde Chile?
La Luna solo cubrirá una parte del disco solar, creando una silueta en forma de medialuna. Para su observación, es imprescindible el uso de equipo de protección adecuado, como lentes o telescopios con filtros especiales, para evitar daños en la vista.
El eclipse solar del 21 de septiembre será el último del año: ¿se podrá ver desde Chile?
Para desilusión de los chilenos aficionados a la astronomía, este eclipse se podrá observar desde el país, aunque sí se verá en parte de la Antártica y el hemisferio sur. Según Space.com, se podrá ver desde la Base Marambio (5%), la Estación Mario Zucchelli (72%), la Estación McMurdo (69%) y la Plataforma de hielo Ross (65%). También se podrá apreciar en algunos sectores de Nueva Zelanda y sobre el océano Pacífico sur.
Este será el último hasta el 16 de febrero de 2026 cuando ocurra un eclipse solar anular que sí se podrá ver en Chile y Sudamérica.
Un eclipse anular es “cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él”, según la NASA.
Como la Luna estará más lejos, se verá más pequeña que el Sol y no lo cubrirá completamente, por lo que parecerá un anillo de luz alrededor del satélite.