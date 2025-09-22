Secciones
El Equipo Mundo con Francisco Cerúndolo gritó campeón en la Laver Cup de San Francisco

Con Taylor Fritz como figura decisiva, los dirigidos por Andre Agassi superaron a Europa por 15-9 y alcanzaron su tercera conquista en ocho ediciones.

MUNDO VOLVIÓ A FESTEJAR. Con un marcador global de 15-9, el equipo rojo superó a Europa en la octava edición de la Laver Cup. MUNDO VOLVIÓ A FESTEJAR. Con un marcador global de 15-9, el equipo rojo superó a Europa en la octava edición de la Laver Cup. ./X @atptour
Hace 2 Hs

La Laver Cup 2025 cerró este domingo en el Chase Center de San Francisco con un festejo del Equipo Mundo. El conjunto capitaneado por Andre Agassi, que contó con la presencia del argentino Francisco Cerúndolo, venció 15-9 a Europa y conquistó su tercer título en ocho ediciones.

El desenlace tuvo como protagonista a Taylor Fritz, que superó al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4) para sentenciar la serie. El estadounidense ya había dado un golpe decisivo en la jornada previa al derrotar al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Con el triunfo, extendió además su dominio sobre Zverev, a quien le ganó los últimos seis enfrentamientos.

La última jornada arrancó con ilusión para Europa. Alcaraz y Casper Ruud vencieron a Alex Michelsen y Reilly Opelka en dobles (7-6 y 6-1) y luego el español derrotó sin contemplaciones a Cerúndolo por 6-2 y 6-1, lo que mantuvo vivas las chances del equipo azul. Sin embargo, el australiano Alex de Miñaur había aportado antes un triunfo clave frente al checo Jakub Mensik (6-3 y 6-4) que dejó al Mundo a un paso del título.

Ese paso lo dio Fritz en un estadio que lo alentó como local. Apoyado en su drive y con un tenis sólido en los momentos decisivos, aseguró el 15-9 que permitió a los rojos recuperar la corona que ya habían levantado en 2022 y 2023.

Cerúndolo, con saldo positivo

El argentino Francisco Cerúndolo sumó dos puntos valiosos para el campeón al vencer a Holger Rune en la segunda jornada. Aunque no pudo con Alcaraz el domingo, dejó buenas sensaciones en su segunda participación en el torneo de equipos.

El Equipo Mundo, integrado además por João Fonseca, logró consolidar la superioridad que había construido el sábado, cuando ganó los cuatro partidos del día y se adelantó 9-3. Europa, con Alcaraz, Zverev, Ruud, Rune, Mensik y Flavio Cobolli bajo la dirección de Yannick Noah, no pudo revertir la tendencia y quedó lejos de los cinco títulos que aún mantiene en el historial.

La próxima Laver Cup se disputará en septiembre de 2026 en el O2 Arena de Londres, donde el Mundo buscará defender la corona.

