El Equipo Mundo con Francisco Cerúndolo gritó campeón en la Laver Cup de San Francisco

La última jornada arrancó con ilusión para Europa. Alcaraz y Casper Ruud vencieron a Alex Michelsen y Reilly Opelka en dobles (7-6 y 6-1) y luego el español derrotó sin contemplaciones a Cerúndolo por 6-2 y 6-1, lo que mantuvo vivas las chances del equipo azul. Sin embargo, el australiano Alex de Miñaur había aportado antes un triunfo clave frente al checo Jakub Mensik (6-3 y 6-4) que dejó al Mundo a un paso del título.