Un hito para la defensa planetaria: el asteroide que explotó como una bomba en Francia

El 12 de febrero de 2023, un objeto inesperado cayó en el norte de Francia. La bola de fuego recorrió encendida por el cielo lo que no solo habitantes del país pudieron atestiguar, sino que incluso vecinos de Inglaterra también admiraron. Esta era la vez número siete en la historia en que los astrónomos pudieron predecir la caída de un asteroide, unas siete horas antes del impacto.