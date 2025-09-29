Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

En la Argentina y en muchas partes del mundo, la vida se vive a las corridas. El apuro diario entre clases, trabajo y obligaciones deja poco margen para detenerse a saludar o para agradecer con calma. Un reciente estudio de la polaca SWPS University, junto con la Universidad de Warsaw, demostró que ese ritmo acelerado impacta en la amabilidad cotidiana.