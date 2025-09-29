Secciones
SociedadEstilo de vida

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

El trabajo analizó cómo el mindfulness logra sostener la cordialidad incluso en contextos de apuro y señaló que aplicar esta práctica puede favorecer el bienestar social.

PSICOLOGÍA. Un estudio internacional confirmó que el apuro disminuye la cordialidad, pero el mindfulness permite sostenerla incluso en contextos estresantes. PSICOLOGÍA. Un estudio internacional confirmó que el apuro disminuye la cordialidad, pero el mindfulness permite sostenerla incluso en contextos estresantes. / FREEPIK
Hace 2 Hs

En la Argentina y en muchas partes del mundo, la vida se vive a las corridas. El apuro diario entre clases, trabajo y obligaciones deja poco margen para detenerse a saludar o para agradecer con calma. Un reciente estudio de la polaca SWPS University, junto con la Universidad de Warsaw, demostró que ese ritmo acelerado impacta en la amabilidad cotidiana.

El trabajo se centró en los gestos simples, pero significativos: agradecer a un cajero, saludar a un compañero o rechazar un pedido con cortesía. Estas acciones, aunque pequeñas, sostienen vínculos positivos y mejoran el clima social. Sin embargo, cuando las personas se sienten apuradas, tienden a mostrarse menos cordiales o directamente a sacrificar la cortesía.

Cuatro estudios que marcaron la diferencia

La investigación incluyó a 722 participantes en cuatro experimentos. En el primero se identificó la creencia extendida de que el apuro reduce la cordialidad. Los siguientes estudios buscaron comprobarlo con evidencias.

En uno de ellos, los participantes recordaron situaciones de corridas contra el tiempo y luego debieron rechazar un pedido de un amigo. Quienes evocaron ese contexto admitieron haber respondido con menos amabilidad que aquellos que se encontraban relajados.

Otro de los experimentos recreó la sensación de apuro con una tarea informática bajo presión de tiempo. Durante la actividad, los voluntarios interactuaron con desconocidos y se evaluó la cordialidad percibida. Los resultados confirmaron que la vida contrarreloj disminuye los gestos amables tanto para el participante como para la otra persona.

El papel del mindfulness en tiempos acelerados

El último estudio incorporó la variable del mindfulness, entendido como la capacidad de prestar atención consciente al entorno y a los propios estados internos. Los datos mostraron que quienes practicaban atención plena lograban sostener la cordialidad incluso en contextos de apuro.

De esta manera, el mindfulness aparece como una herramienta que no sólo favorece el bienestar individual, sino que también contribuye a una convivencia más amable en sociedades caracterizadas por la velocidad y el cansancio.

La psicóloga Olga Białobrzeska, líder del equipo, subrayó que la amabilidad cotidiana resulta esencial para la salud social. “Las personas son menos amables cuando están apuradas que cuando se sienten relajadas”, señaló al presentar los resultados.

Estrategias para la vida diaria

El equipo investigador dice que incorporar el mindfulness en escuelas, universidades y espacios de trabajo puede marcar la diferencia. Al fomentar un estilo de vida menos a las corridas, se generan vínculos más saludables y un mayor bienestar colectivo.

En la Argentina, donde los días suelen vivirse contrarreloj y la inestabilidad es la regla, estas prácticas se perfilan como una alternativa para recuperar la cordialidad perdida. Promoverlas desde programas sociales e institucionales podría reforzar los lazos comunitarios y crear un entorno más positivo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Alertan por falsos psicólogos en Tucumán: cómo verificar la matrícula profesional antes de atenderse

Alertan por falsos psicólogos en Tucumán: cómo verificar la matrícula profesional antes de atenderse

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Comentarios