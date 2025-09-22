Aumentan las prepagas en octubre: de cuánto será la suba de los planes

Algunas empresas de medicina prepaga empezaron a anunciar el aumento de la cuota de octubre durante los últimos días. Aunque los incrementos se aplicarán de forma distinta en Buenos Aires y en el resto de las provincias, en general, se tomó como referencia el índice de precios y la inflación.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec) antes de la mitad de septiembre se estableció como el marco de referencia que las prepagas podrán usar para sus aumentos. Mientras tanto, los usuarios deben prever el pago de octubre, que llegará con un leve incremento.
¿Cuánto aumentan las prepagas en octubre?
Las subas en la mensualidad de las prepagas se ubicará entre 1.7% y 2.7%. OSDE y Swiss Medical, las dos con más afiliados del país, aplicarán subas del 1.85% y del 1.9% respectivamente. Las subas de Sancor, por su parte, serán variables en Buenos Aires y el resto del país ya que la capital tendrá un incremento del 1.7%, mientras que en el interior algunas provincias alcanzarán el 2.7%, la cifra más alta registrada para el próximo mes.
El IPC fue tomado a rajatabla por otras prepagas que decidieron anunciar un incremento exacto del 1.9%. Este es el caso de servicios como los de Accord, Medifé, Avalan, Federada, Hominis, Hospital Alemán, Hospital Británico, Luis Pasteur y Medicina Esencial.
Los responsables del rubro de las prepagas indicaron que están supervisando que las cuotas no sean superiores a la inflación o que, si sobrepasan el valor anunciado por Indec, no sean cifras demasiado alejadas para evitar posibles sanciones.
Siguiendo esta premisa, algunas empresas anunciaron aumentos ligeramente superiores al 1.9%:
- Medicus: aumento del 1.92%
- Prevención Salud: aumento del 1.95%
- Cemic: aumento del 2%
- Hospital Italiano: aumento del 2.2%
- Omint: aumento del 2.3%
- Ensalud: aumento del 2.35%
- Galeno: aumento del 2.4%
En su mayoría, las cifras indicadas corresponden a los servicios que se prestan en Buenos Aires. Sin embargo, en Tucumán, servicios como los de Red de Seguro Médico ya anunciaron su porcentaje de incremento. “Nos encontramos en la necesidad de ajustar el valor del periodo de octubre 2025 en un 1.9%”, indicó a sus afiliados Daniel J. Lamagna, apoderado de la prepaga.