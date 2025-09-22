Aumentan las prepagas en octubre: de cuánto será la suba de los planes

¿Cuánto aumentan las prepagas en octubre?

Las subas en la mensualidad de las prepagas se ubicará entre 1.7% y 2.7%. OSDE y Swiss Medical, las dos con más afiliados del país, aplicarán subas del 1.85% y del 1.9% respectivamente. Las subas de Sancor, por su parte, serán variables en Buenos Aires y el resto del país ya que la capital tendrá un incremento del 1.7%, mientras que en el interior algunas provincias alcanzarán el 2.7%, la cifra más alta registrada para el próximo mes.