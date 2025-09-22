Secciones
SociedadSalud

Qué enfermedades pueden pasar los gatos a sus dueños y cómo protegerse

Los gatos, al igual que muchos otros animales, pueden ser portadores de bacterias, virus, parásitos y hongos que representan riesgos para la salud humana.

Los gatos pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos Los gatos pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos Clarín
Hace 50 Min

Los gatos, al igual que los perros, son animales domésticos y pueden convivir con los seres humanos sin ningún problema. Sin embargo, también pueden llegar a portadores de diversas enfermedades que pueden afectar la salud humana. ¿Cuáles son y cómo prevenirlas? La vacunación de nuestras es clave.

La transmisión de estos patógenos generalmente ocurre a través de la exposición a sus heces, saliva, orina o incluso el contacto con su pelo. Si bien la mayoría de las personas no experimentan complicaciones graves, ciertas infecciones pueden presentar riesgos, especialmente para personas inmunocomprometidas, embarazadas o niños pequeños.

Amenazan a los haitianos en Springfield, el lugar donde dijo Donald Trump que “se comen a las mascotas”

Amenazan a los haitianos en Springfield, el lugar donde dijo Donald Trump que “se comen a las mascotas”

Los gatos, al igual que muchos otros animales, pueden ser portadores de bacterias, virus, parásitos y hongos que representan riesgos para la salud humana. Algunas de las principales enfermedades que pueden transmitir incluyen:

Las enfermedades que pueden transmitir los gatos a los humanos

Alergia respiratoria: el pelo de los gatos y las proteínas presentes en su saliva pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, provocando síntomas como estornudos, ojos llorosos y, en casos severos, asma.

Toxoplasmosis: esta es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Toxoplasma gondii. Los gatos son los huéspedes definitivos, y los humanos pueden infectarse al manipular las heces de gatos contaminados y no tomar la precaución de lavarse luego las manos, o al ingerir alimentos o agua contaminada con ooquistes del parásito.

Micosis en la piel: los hongos como el Microsporum canis, que causan tiña, pueden transmitirse de gatos a humanos a través del contacto directo con animales infectados, generando lesiones cutáneas.

Enfermedad del arañazo de gato: causada por la bacteria Bartonella henselae, esta infección ocurre cuando un gato araña o muerde a una persona, especialmente si su sistema inmunológico está debilitado.

Esporotricosis: esta infección fúngica es causada por el hongo Sporothrix schenckii, que se transmite a través de mordeduras o arañazos de gatos infectados.

Síndrome de larva migrans visceral: producido por el parásito Toxocara cati, se contrae al ingerir accidentalmente los huevos del parásito presentes en las heces de gatos infectados.

Cómo evitar la transmisión de enfermedades de gatos a humanos

Prevenir las enfermedades que los gatos pueden transmitir a los humanos implica mantener buenas prácticas de higiene y atención veterinaria regular. Algunas recomendaciones incluyen:

- Visitas regulares al veterinario. Realizar chequeos anuales y mantener al día la vacunación y desparasitación de los gatos es clave para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

- Higiene personal. Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar o limpiar la caja de arena del gato es fundamental.

- Limpieza de la caja de arena. Utilizar guantes o bolsas plásticas para retirar las heces del gato y deshacerse de ellas de manera adecuada.

- Evitar el contacto con gatos callejeros o no vacunados. Los gatos que no están controlados por un veterinario tienen más probabilidades de ser portadores de enfermedades infecciosas.

- Desinfección de áreas comunes. Limpiar regularmente las zonas donde el gato suele estar y evite que ingrese a lugares donde se preparan alimentos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué enfermedades se esconden detrás del olor corporal y cuándo preocuparse?

¿Qué enfermedades se esconden detrás del olor corporal y cuándo preocuparse?

Las enfermedades que podés contraer por no lavarte las manos antes de comer

Las enfermedades que podés contraer por no lavarte las manos antes de comer

De la miseria a la fortuna: Tomassino, el gato rescatado que heredó millones

De la miseria a la fortuna: Tomassino, el gato rescatado que heredó millones

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
5

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios