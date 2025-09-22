Qué enfermedades pueden pasar los gatos a sus dueños y cómo protegerse

La transmisión de estos patógenos generalmente ocurre a través de la exposición a sus heces, saliva, orina o incluso el contacto con su pelo. Si bien la mayoría de las personas no experimentan complicaciones graves, ciertas infecciones pueden presentar riesgos, especialmente para personas inmunocomprometidas, embarazadas o niños pequeños.
Los gatos, al igual que muchos otros animales, pueden ser portadores de bacterias, virus, parásitos y hongos que representan riesgos para la salud humana. Algunas de las principales enfermedades que pueden transmitir incluyen:
Las enfermedades que pueden transmitir los gatos a los humanos
Alergia respiratoria: el pelo de los gatos y las proteínas presentes en su saliva pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, provocando síntomas como estornudos, ojos llorosos y, en casos severos, asma.
Toxoplasmosis: esta es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Toxoplasma gondii. Los gatos son los huéspedes definitivos, y los humanos pueden infectarse al manipular las heces de gatos contaminados y no tomar la precaución de lavarse luego las manos, o al ingerir alimentos o agua contaminada con ooquistes del parásito.
Micosis en la piel: los hongos como el Microsporum canis, que causan tiña, pueden transmitirse de gatos a humanos a través del contacto directo con animales infectados, generando lesiones cutáneas.
Enfermedad del arañazo de gato: causada por la bacteria Bartonella henselae, esta infección ocurre cuando un gato araña o muerde a una persona, especialmente si su sistema inmunológico está debilitado.
Esporotricosis: esta infección fúngica es causada por el hongo Sporothrix schenckii, que se transmite a través de mordeduras o arañazos de gatos infectados.
Síndrome de larva migrans visceral: producido por el parásito Toxocara cati, se contrae al ingerir accidentalmente los huevos del parásito presentes en las heces de gatos infectados.
Cómo evitar la transmisión de enfermedades de gatos a humanos
Prevenir las enfermedades que los gatos pueden transmitir a los humanos implica mantener buenas prácticas de higiene y atención veterinaria regular. Algunas recomendaciones incluyen:
- Visitas regulares al veterinario. Realizar chequeos anuales y mantener al día la vacunación y desparasitación de los gatos es clave para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.
- Higiene personal. Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar o limpiar la caja de arena del gato es fundamental.
- Limpieza de la caja de arena. Utilizar guantes o bolsas plásticas para retirar las heces del gato y deshacerse de ellas de manera adecuada.
- Evitar el contacto con gatos callejeros o no vacunados. Los gatos que no están controlados por un veterinario tienen más probabilidades de ser portadores de enfermedades infecciosas.
- Desinfección de áreas comunes. Limpiar regularmente las zonas donde el gato suele estar y evite que ingrese a lugares donde se preparan alimentos.