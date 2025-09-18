Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes por la noche. Desde entonces, el joven de 22 años permanece bajo estricto control clínico, con asistencia respiratoria mecánica y seguimiento del equipo de cirugía torácica.
Este jueves al mediodía, el nosocomio difundió un nuevo parte médico en el que informó: “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”.
Como novedad, el equipo médico señaló que el paciente pasó la noche sin fiebre, a la espera de los resultados de los cultivos para definir el esquema antibiótico más adecuado. Esto representa una evolución respecto al parte anterior, donde se había informado la presencia de fiebre y el uso de inotrópicos, aunque sin necesidad de aumentar las dosis.
Los profesionales mantienen la expectativa de que Medina pueda ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en los próximos días, a cargo del equipo de cirugía torácica de Moreno junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red provincial. De esta manera, se busca evitar su traslado a otro centro de salud.
El apoyo de su entorno
Desde el accidente, el círculo íntimo del joven se mantuvo cerca de él. Su expareja, Daniela Celis, madre de sus mellizas, expresó en redes: “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”. También sus hermanas, Camila y Brisa, se convirtieron en un sostén fundamental, acompañando tanto en el hospital como con mensajes públicos de apoyo.
La solidaridad se amplió con la convocatoria a donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y con oraciones colectivas que circularon por redes sociales.
Los excompañeros de reality tampoco se quedaron al margen. Julieta Poggio, Nacho Castañares -padrino de una de sus hijas-, Romina Uhrig y el ganador de esa edición, Marcos Ginocchio, se sumaron a los mensajes de aliento. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió Ginocchio.
Por su parte, Uhrig reveló que fue ella quien recibió el llamado del hospital con la noticia del accidente. “Fue horrible porque justo ese día a la noche había hablado con él. Me quedó la sensación fea de no haber respondido su último mensaje, pero Thiago es recontra fuerte y se va a recuperar”, aseguró.
La ex diputada también compartió una cena con Camila y Brisa, las hermanas de Medina, en la que entre lágrimas y risas se sumaron a la cadena de oración por su pronta recuperación. En una estampita que difundieron, pidieron: “Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador”.