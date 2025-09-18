Secciones
EspectáculosFamosos

Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre Thiago Medina

El ex Gran Hermano continúa en terapia intensiva tras su accidente en moto; su familia, ex pareja y ex compañeros del reality se unieron en cadenas de oración y pedidos de donantes de sangre.

Thiago Medina. Thiago Medina.
Hace 3 Hs

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes por la noche. Desde entonces, el joven de 22 años permanece bajo estricto control clínico, con asistencia respiratoria mecánica y seguimiento del equipo de cirugía torácica.

Este jueves al mediodía, el nosocomio difundió un nuevo parte médico en el que informó: “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”.

Como novedad, el equipo médico señaló que el paciente pasó la noche sin fiebre, a la espera de los resultados de los cultivos para definir el esquema antibiótico más adecuado. Esto representa una evolución respecto al parte anterior, donde se había informado la presencia de fiebre y el uso de inotrópicos, aunque sin necesidad de aumentar las dosis.

Los profesionales mantienen la expectativa de que Medina pueda ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en los próximos días, a cargo del equipo de cirugía torácica de Moreno junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red provincial. De esta manera, se busca evitar su traslado a otro centro de salud.

El apoyo de su entorno

Desde el accidente, el círculo íntimo del joven se mantuvo cerca de él. Su expareja, Daniela Celis, madre de sus mellizas, expresó en redes: “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”. También sus hermanas, Camila y Brisa, se convirtieron en un sostén fundamental, acompañando tanto en el hospital como con mensajes públicos de apoyo.

La solidaridad se amplió con la convocatoria a donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y con oraciones colectivas que circularon por redes sociales.

Los excompañeros de reality tampoco se quedaron al margen. Julieta Poggio, Nacho Castañares -padrino de una de sus hijas-, Romina Uhrig y el ganador de esa edición, Marcos Ginocchio, se sumaron a los mensajes de aliento. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió Ginocchio.

Por su parte, Uhrig reveló que fue ella quien recibió el llamado del hospital con la noticia del accidente. “Fue horrible porque justo ese día a la noche había hablado con él. Me quedó la sensación fea de no haber respondido su último mensaje, pero Thiago es recontra fuerte y se va a recuperar”, aseguró.

La ex diputada también compartió una cena con Camila y Brisa, las hermanas de Medina, en la que entre lágrimas y risas se sumaron a la cadena de oración por su pronta recuperación. En una estampita que difundieron, pidieron: “Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador”.

Temas Hospital Centro de Salud Zenón SantillánGran HermanoCirugíaCamilaDaniela CelisJulieta PoggioMarcos GinocchioThiago Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El streamer tucumano Oky confirmó su romance con una ex Gran Hermano y estallaron las críticas en redes

El streamer tucumano Oky confirmó su romance con una ex Gran Hermano y estallaron las críticas en redes

Se conoció qué le dijo Thiago Medina al hombre que lo ayudó después del choque

Se conoció qué le dijo Thiago Medina al hombre que lo ayudó después del choque

Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Julieta Poggio dio un dato falso sobre Thiago Medina y desató un escándalo: ¡Ponete un GPS!“

Julieta Poggio dio un dato falso sobre Thiago Medina y desató un escándalo: "¡Ponete un GPS!“

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios