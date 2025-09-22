Las audiencias por tarifas de luz y agua volverían a ser presenciales en Tucumán

La novedad surgió en medio de cuestionamientos que lanzaron parlamentarios de distintos bloques contra la firma que presta el servicio, mientras se trataba un acta acuerdo que firmaron el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept) y EDET para ajustar fechas clave que se vieron alteradas por la pandemia de covid. El acta acuerdo fijó el 13 de enero de 2026 como fecha límite para el llamado a licitación pública para la venta del paquete accionario mayoritario de la empresa encargada de la distribución de energía. Además, se fijó el 30 de diciembre de 2025 como inicio del nuevo período tarifario, el cual tendrá una vigencia cinco años (hasta el 4 de agosto de 2030).