Articulan acciones para mejorar la calidad del servicio de taxis en la capital

Los trabajos de revalorización de las paradas tubo se iniciaron la semana pasada en calle Mendoza al 400, Junín primera cuadra y Maipú al 200. En tanto, en los próximos días se avanzará con los trabajos en las paradas que funcionan en calle 24 de Septiembre al 400 y en Mendoza al 800. “Esto viene a mejorar no solamente la accesibilidad por parte del usuario, sino también viene a mejorar lo que hace a la problemática de la congestión en la zona del microcentro”, dijo El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva.