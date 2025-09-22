Articulan acciones para mejorar la calidad del servicio de taxis en la capital

Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad taximetrera y mejorar la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, funcionarios municipales recibieron a representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis.
Las partes acordaron avanzar con medidas concretas, como la jerarquización de las paradas tubo ubicadas en el microcentro, con tareas de pintura y demarcación. Esta acción tiene como objetivo facilitar el acceso al servicio por parte de los usuarios y evitar que otros vehículos estacionen en lugares reservados para los vehículos del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles (Sutrappa).
También se acordó avanzar con un proyecto para el saneamiento y regularización administrativa de las licencias y la planificación de nuevas iniciativas que beneficien tanto a los trabajadores del sector como a los vecinos.
Los trabajos de revalorización de las paradas tubo se iniciaron la semana pasada en calle Mendoza al 400, Junín primera cuadra y Maipú al 200. En tanto, en los próximos días se avanzará con los trabajos en las paradas que funcionan en calle 24 de Septiembre al 400 y en Mendoza al 800. “Esto viene a mejorar no solamente la accesibilidad por parte del usuario, sino también viene a mejorar lo que hace a la problemática de la congestión en la zona del microcentro”, dijo El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva.