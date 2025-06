Taxis vs. plataformas de transporte: “O tributan todos o no tributa nadie”, dijo Juri

Sin plazos

Asimismo, el presidente del cuerpo parlamentario descartó que hubiera plazos para el tratamiento de la regulación de las apps, por la complejidad del asunto. “Hoy por hoy tenemos miles de casos en los que se llama a un auto de plataforma y te llega un taxi. Pero, a su vez, los taxistas no quieren que se habiliten en forma total, sino que quieren cupos y que todos ingresen al Sutrappa. Hay una discusión muy fuerte en el medio; no se trata de decir ‘bueno, mañana liberamos todo’. Porque además, como se dice, ley pareja no es rigurosa. O acá tributan todos o no tributa nadie. No puede ser que los taxis lo hagan y las plataformas no”, sostuvo.