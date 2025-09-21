Sorpresa: Boca ganaba de manera cómoda, pero Central Córdoba se lo empató

La Bombonera era una fiesta y todo indicaba que la goleada estaba al caer. Sin embargo, Central Córdoba reaccionó. Primero descontó a los 17 minutos con un cabezazo de José Florentín tras una serie de rebotes. Luego, cuando Boca controlaba el juego, Iván Gómez sorprendió con un derechazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo de Agustín Marchesín para decretar el 2-2.