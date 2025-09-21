Sorpresa: Boca ganaba de manera cómoda, pero Central Córdoba se lo empató

Boca parecía encaminado a una victoria cómoda en “La Bombonera”, pero terminó sufriendo más de la cuenta y apenas igualó 2-2 frente a Central Córdoba. El equipo de Miguel Ángel Russo mostró durante gran parte del partido su mejor versión en lo que va del torneo, pero la falta de contundencia y dos desconcentraciones lo privaron de quedarse con los tres puntos.
El “Xeneize” dominó a voluntad en el primer tiempo. Tras varias intervenciones de Alan Aguerre que evitaron la caída temprana de su arco, el gol llegó a los 41 minutos. Rodrigo Battaglia, siempre oportuno, definió dentro del área y anotó su cuarto tanto en la era Russo, consolidándose como el máximo artillero de este ciclo.
En el inicio del complemento, Boca amplió la diferencia gracias a Miguel Merentiel, que rompió su sequía y alcanzó los 45 goles con la camiseta azul y oro.
La Bombonera era una fiesta y todo indicaba que la goleada estaba al caer. Sin embargo, Central Córdoba reaccionó. Primero descontó a los 17 minutos con un cabezazo de José Florentín tras una serie de rebotes. Luego, cuando Boca controlaba el juego, Iván Gómez sorprendió con un derechazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo de Agustín Marchesín para decretar el 2-2.
Descontrolado por el empate, Leandro Paredes discutió con Aguerre y ambos terminaron amonestados. Boca buscó el triunfo hasta el final; la tuvieron Merentiel, también el ingresado Alan Velasco, pero no hubo caso.
El empate dejó un sabor amargo. Boca mostró momentos de alto nivel, pero volvió a dejar escapar puntos en casa, un déficit que lo sigue complicando en la tabla.