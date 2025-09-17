Palacios, en la mira: Russo lo frenó tras su reproche en Boca

El caso Palacios

La última chispa la encendió Carlos Palacios. El chileno, de 25 años, se mostró molesto por su salida en el Gigante de Arroyito y se lo recriminó a Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico. Russo lo citó para una charla mano a mano y fue contundente: “No puede volver a repetirse”. Aunque se evalúa dejarlo fuera del próximo partido frente a Central Córdoba, la medida sería por cuestiones de rendimiento y no por su actitud.